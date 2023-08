RAZVEO SE OD 24 GODINE MLAĐE DAJANE, TO MU BIO 2. BRAK: Evo da li Žika Jakšić planira 3. put da stane na ludi kamen, ovoga se BOJI

Često se polemisalo o ljubavnom životu Žike Jakšića, kojeg su nakon drugog braka sa Dajanom Paunović, spajali sa raznim ženama. Voditelj muzičkog takmičenja “Nikad nije kasno" sada kaže da je otvoren za nove ljubavi, ali da ne bi ponovo stao na "ludi kamen".

Ujednoj od poslednjih emisija prošle sezone, jedna takmičarka vas je zaprosila. Kako ste doživeli tu situaciju? Šalimo se u emisiji, nema ništa specijalno u tome, igramo se. Emocije su poseban deo ove emisije. Moj sin Andrija je rođen u inostranstvu, završio je školu tamo, ali sada živi kod mene. Napravio sam mu poseban stan, družimo se i nadoknađujemo sve ono vreme kada smo bili razdvojeni, takva je bila sudbina. Uživamou tom druženju. O mlađem sinu više računa vodi moja bivša supruga nego ja, u skladu sa vremenom se čujemo i viđamo, u toj je fazi života, da mu je više potrebna pažnja majke.

Da li još uvek verujete u ljubav?

- Naravno da verujem u ljubav, ali ljubav sada drugačije shvatam nego sa 25 ili 35 godina. Sve je u toj percepciji. Ljubav je bog, razumevanje, tolerancija... Prava ljubav nije samo izmedu muškarca i žene, gledam je mnogo šire i više je ne razdvajam. Žena može da mi prija.

Postoji li nešto za čime žalite?

- Ne žalim ni za čim. Samo za bačenim vremenom na glupe priče i ljude. Potrošio sam gomilu vrednog vremena na bezvezne stvari. Zbog svega ostalog sam i više nego ispunjen. Bog mi je dao više nego što sam očekivao. Ljubav je mnogo veća stvar.

Kada bi se pojavila ona prava, da li biste se ponovo oženili? Nije mi hitno. Ni u ovim godinama nisam spreman na zajednički život, nevažno da li je to brak ili ne, jednostavno, imam svoju slobodu odlučivanja, navike, i ne bih mogao da se uklopim u takvu zajednicu. Ne mogu tako da živim. Ostvario sam se i kao muži otac. Mogu da se ženim radi zabave, da uzmem neke pare jer imam dobre goste, a novac mi ne treba, zabave imam koliko.

Kako izgledaju vaši izlasci u kafani?

Sada ne izlazim po kafanama jer me je to prošlo. Puno sam vremena proveo u provodu, sa pevačicama za stolom. Isto reagujem kada me pogodi pesma kao svi drugi ljudi. Neću reći da sam dao ni mnogo, ni malo novca na izlaske, uvek je bilo dovoljno.

