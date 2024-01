SLAVKU BANJCU TO NIJE PRAVO IME, OVAKO SE ZOVE PEVAČ! Ovo je znalo samo njegovo blisko okruženje: Majka ga je izabrala! ŠOK!

Bilo da je prisutan ili ne na muzičkoj sceni, njegov jedinstven glas je nešto što se pamti, kao i hitovi koji su snimljeni pre dvadeset i kusur godina, i postali evergrin.

Na spomen Slavka Banjca, prva asocijacija mnogim generacijama su pesme "Daleko negde", "Ne verujem lepim ženama", "Kasno je", "Pevaću da te zaboravim", ali i moćna balada koju je otpevao sa Vesnom Zmijanac "Ja imam nekog a ti si sam".

Mnoge žene šarmirao je svojom markantnom pojavom kao i glasom, a njegov šarm je s godinama samo dobio na dubini. Ekipa Monda našla se sa Slavkom u jednom vračarskom lokalu, gde je izgleda čest gost sudeći po prisnom odnosu sa zaposlenima, koji unapred znaju kakvu kafu voli - kratak espreso, a uz to pride i čaj, za kasnije. Svi se ophode prema njemu s poštovanjem, ali uz dozu relaksiranosti, osećaj kakav obično istinske zvezde izazivaju među ljudima. A on to uzvraća istom merom. Kao pravi profesionalac, Slavko stiže u tačno ugovoreno vreme i srdačno se pozdravlja, a onda razgovor na teme koje sve zanimalju teče svojim tokom...

Koliko se razlikuje estradno nebo devedestih i sada, nakon vašeg povratka na scenu? Šta je po vama sada bolje a šta lošije?

- Koliko god su te devedesete bile teške i bolne i koliko god je realnost bila takva kakva je bila, devedesete su muzički bile i te kako plodonosne hitovima svih mogućih žanrova u muzici. Moj pokušaj da se odvojim svojim pesmama i stilom pevanja se ostvario, i baš u tom periodu označio i obeležio početak moje popularnosti. Ne zadugo posle toga sam se, sticajem okolnosti, povukao sa muzičke scene i sada posle mog povratka uviđam velike razlike između nekada i sad. Televiziju i radio stanice su pobedile internet i društvene mreže, u kojima se ja, moram priznati, slabo snalazim. Ljudi danas slušaju ono što žele da slušaju, a ne ono što im se pušta na standardnim medijima. Mnoge muzičke izvođače ne možete čuti na ovim medijima, ali zato na društvenim mrežama sjajno funkcionišu i svoju popularnost crpe preko njih. U svakom slučaju, to je napredak u odnosu na prošla vremena.

Kako ste dobili nadimak Banjac? Da li postoji neka angedota vezana za vaše umetničko ime?

- Moje ime je Slavoljub Nedeljković, njega je izabrala moja majka, i negde naslutila, a možda i želela da njen sin bude slavan. Međutim, u vremenu kada sam izdavao prvu ploču, tražila su se kratka i pamtljiva imena, i moje kolege su izglasale da to bude moj nadimak Banjac, jer sam došao iz Vrnjačke Banje, gde je živela moja porodica.

Odsustvo sa muzičke scene trajalo je dugo, ljudi su se uželeli vašeg jedinstvenog glasa i kvalitetne muzike. Da li biste otkrili gde ste za to vreme bili?

- Za vreme mog odsustva sa muzičke scene, spekulisalo se i izmišljale raznorazne priče. Da sam se iselio iz Srbije, da živim u Grčkoj, Americi... Naravno to nije tačno, jer sam sve vreme živeo u Srbiji, sa povremenim odlascima u inostranstvo zbog posla kojim sam se tada bavio.

Stihovi koje pesme bi najbolje opisali vas i vaš život?

- Tekstovi i stihovi mojih pesama svakako nose u sebi delove mog života, jer ja sam ih birao i oživljavao tako da oni segmentno oslikavaju moj život.

Prošle godine ste negde u ovo vreme izdali duetsku pesmu "Anđeli u svili" sa Marijom Milenković. Kada možemo da očekujemo još nove muzike i sjajnih pesama?

- Da, moju prošlu godinu je obeležila duetska pesma sa predivnom i talentovanom koleginicom Marijom Milenković i "Barakuda bendom". Pesma "Anđeli u svili" je dobila svoj očekivani odjek i njeno vreme tek dolazi, a siguran sam da će zaživeti i ostaviti svoj trag. Pre neki dan sam u studiju otpevao novu pesmu koja mi se dopala na prvo slušanje, a to me nikad ne prevari, i verujem da će se sa zadovoljstvom i radošću slušati u skoroj budućnosti.

Koga biste po kvalitetu vokala i načinu pevanja izdvojili od mlađih kolega?

- Kao kvalitetne pevače mlađih generacija, ali pre svega kao kvalitetne ljude, izdvojio bih Milana Dinčića Dinču i Nemanju Stevanovića.

Da li biste izdvojili neki događaj ili emociju koja vam je obeležila 2023. godinu?

- Bilo je mnogo doživljaja i naravno uz njih i propratnih emocija. Svaki održani koncert i susret sa mojom publikom je uvek beskrajno emotivan, i oni me posebno raduju i usrećuju. Moja publika se svaki put brojno uvećava, kao da me ovi mladi ljudi tek sad otkrivaju i raduju se mojim pesmama.

Kada biste počinjali ispočetka, da li biste nešto promenili?

- Moji počeci u muzici su bili teški, u vremenu kada se već forsirao turbo-folk, a ja sam želeo da pevam drugačije, sačuvam kvalitet i izborim se za neko svoje mesto pod muzičkim nebom. U tome sam uspeo, ostao dosledan sebii sada kada bih mogao ponovo da krenem iz početka, želeo bih da mi put bude manje trnovit, i da imam podršku onih koji odlučuju o tome kakva će se muzika slušati.

Šta biste poželeli publici i čitaocima za 2024. godinu?

- Ono što je najbitnije, zvuči jednostavno, ali, bez toga, ništa drugo ne može da funkcioniše - dobro zdravlje, a zatim da žive hrabro, ne u strahu, i neguju prave vrednosti.

