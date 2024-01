"TVOJI RODITELJI SU FOLIRANTI, SLAGALI SU ZA BRATA" Bojana zapenila na Anđelu zbog njene porodice: Došli su da ti PRETE!

Milena Kačavenda u radio emisiji "Amnezija" ugostila je Anđelu Šparavalo, s kojom je pričala o njenom susretu sa roditeljima i odnosu sa Bojanom Pavlović.

foto: Printskrin / You Tube

- Ja ne mogu nekoga da volim za mesec dana, meni to treba vremenom da se desi. Ja sam više ušla u priču sa njom, jeste se ona meni svidela, taj neki stav. Ja sam nju gledala više kao lika, meni ona nije izgledala kao žensko, gledala sam je kao muškarca i moju jaču stranu. Tako da, s neke strane se jesam zaljubila u nju, posvađam se i sa drugaricom, pa mi bude teško - rekla je Anđela.

Ovde je tema i suština, nije to zaljubiš se u osobu, Bojana je bila ta koja je govorila da si se zaljubila u osobu, to ne može, nije srednji rod. Videla si reakcije svojih roditelja. Ne možeš da isključiš postojanje da je to emotivni odnos dve žene - rekla je Kačavenda.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ja sam bila totalno nesvesna da radim nešto, da ja razmišljam kako je mojima. Moj presek je bio kada sam ih videla, kada sam čula da mi je baka u bolnici, da mi brat ide u vanrednu školu... - rekla je Anđela.

Tvoji roditelji rekli su da si sve slagala - rekla je Kačavenda.

- Nećemo o tome, ne smem o tome da pričam. Ja ću to da objasnim sve, ali nisam trebala to da pričam - rekla je Anđela.

- Ja moram da se ubacim, ova devojka što priča, totalno laže. Sve što iznosi laže, priča meni jednu priču, kada su došli njeni, priča drugu priču. Ozbiljni foliranti i lažovi, verujem da su slagali za njenog brata i sve to. O tvojoj porodici pričam da su lažovi - uletela je Bojana.

- O mojoj mami nećeš pričati tako! - rekla je Anđela.

- Tvoja mama mene vređa, ti znaš da nisam takva, a ti ćutiš. Došli su da ti prete, a što meni u lice nisu ništa rekli?! - rekla je Bojana.

- Ona sada da vređa moje roditelje, ja ne mogu sada da idem protiv njih...Ona se meni svidela u emotivnom smislu, zaljubila sam se u nju - rekla je Anđela.

- Rekla sam ovoj devojci da dođe u radio i da priča istinu, ona opet priča laži! Kako te nije sramota?! - urlala je Slađa.

- Za sve što se dešava u životu, ti si krivac. To su stvari koje mi pustimo da se dese. Ti si sada rekla da tvoj otac laže, umesto da si rekla da si izmislila i slagala, ti si rekla: "Ne bih ja o tome" - rekao je Mića.

- Da slagala sam to, to za Sarajevo - rekla je Anđela.

- Ti si jasno dala do znanja da ne znaš kako da je se rešiš, da ne želiš to, da te navlači - rekla je Kačavenda.

- Svi redom žele da ti pomognu ako si ti svesna stvari koje si uradila. Ja ne znam šta bih radio kada bih sebe doveo u takvo stanje, sve ljude s kojima si dobra dovela si u sumnju. Pazi šta radiš i pričaš, svi mi grešimo, ali priznamo. Iza toga staneš, a ne da Slađi pričaš jedno - rekao je Mića.

- Istina je što sam pričala da je nasilnica, da imam napade panike...Imam napade panike zbog cele te priče i zbog svega - rekla je Anđela.

Kurir/Pink/Preneo: I.L.

Bonus video:

02:58 Milena Kačavenda - Spremila sam nastup čim uđem u rijaliti