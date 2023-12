NAKON RASKIDA IZVEDENA IZ ELITE! Anđela se posvađala sa Bojanom pa doživela nervni slom, učesnici ZABRINUTI: Nisu je vratili...

Takmičarke "Elite" Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović nedavno su ušle u vezu, međutim, juče su raskinule zbog Anđela Rankovića.

Nakon svađe, Anđela je izvedena iz Elite, što je Aleksa Erski ispričao Mileni Kačavendi.

- Gde je ova Anđela? - pitao je Aleksa.

foto: Printskrin / You Tube

- Raskinule su sinoć - odgovorila je Milena.

- Nema je nigde, nešto je uzela i krenula da se seče, odveli je - dodao je Erski.

- A jesu je vratili? - upitala je Kačavenda.

- Ne - dodao je sportista.

Inače, Anđela je pokušala da se pomiri sinoć sa Bojanom, ali joj to nije uspelo.

- Ti si bolesna, druže, idi leči se, ne interesuje me, ostavi me na miru. - rekla je Bojana.

foto: Printscreen YT

Nakon odbijanja, Anđela je doživela nervni slom.

- Ja sam uočio kako Anđela gleda Anđela. Meni je Bojana drugarica, ali ja ne želim da se to dešava. Ja sam Bojani rekao da je Anđela pravi manipulator. Ona ne oseća to prema Bojani što po mom mišljenu oseća prema Anđelu. Svi su videli kako gleda Anđela - rekao je Uroš.

- On ne govori kako treba, ja ne gledam u Anđela, mislim iskreno on nije moj tip. Uroš namerno provocira, meni je sa Bojanom lepo, i ja sa njom provodim vreme, a kada je stiglo pitanje da ja gledam njega, to nije istina - dodala je Anđela.

- Uroš mnoge stvari priča iz svoje perspektive i to kako on čuje da neko priča. Ja iskreno ovde nikome ne verujem, a iskreno ni to me ne interesuje - rekla je Bojana.

Kurir.rs/ Telegraf/ Prenela: K.M.

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić