"OBRUKALA SI NAS, NIKAD NAS NEĆEŠ VIDETI!" Majka rijaliti učesnice u emisiji uživo ZAPRETILA, ona u suzama napustila Belu kuću!

Rijaliti učesnice Anđela Šparavalo i Bojana Pavlović nedavno su ozvaničile svoju vezu, a tokom jučerašnjeg dana u "Eliti" u takmičari gledali video čestitke svojih porodica.

Jedna čestitka izazvala je pravi šok za crnim stolom, a to je bila čestitka majke Anđele Šparavalo.

foto: Printscreen TV Pink

- Pozdrav svima. Najviše pozdravljam Kačavendu, Lakića i Miću. Mićo, kako kažeš, Anđela nije l*zbejka, nego je ova bolesnica, nasilnica i manipulatorka koja nam se svima gadi uvukla Anđelu u ovu priču. Obrukala si se za vek vekova. Bolje da si tati i mami pucala u grudi, nego što si ovo uradila. Đoleta nemoj da sam te čula da si više spomenula, on ne zaslužuje ovakvu sestru. Od ovog trenutka , ne prekineš li ovu boleštinu, nikad nas više nećeš videti. Odreći ćemo te se javno. Jel ti to jasno? - rekla je Anđelina majka.

Nakon toga Anđela je doživela nervni slom, plakala je i pokušala da objasni Bojani kakav odnos ima sa roditeljima.

foto: Printscreen TV Pink

- Ja nisam znala da će mi se ovo desiti, ali ja ne mogu ići protiv sebe. Zaljubila sam se i svesno sam ušla u odnos, niko me nije naterao. ne zanimaju me ovi ljudi ovde, samo me ti zanimaš. Uvek sam išla srcem i ne mogu protiv sebe. nije samo zaštita, ti si mene kupila mnogim stvarima. ne mogu da se krivim jer sam se zaljubila. Ne zanima me ko si, niti koliko imaš. Uvek sam ih poštovala u svemu, imala ograničene izlaske, uvek sam ih slušala. Sada kada sama razmišljam, nikada ne mogu da živim svoj život samo njihov i kako oni kažu. nikada nisu bili ni za jednu vezu, nemoj tamo, nemoj ovamo. Kada prespavam kod dečka, to je milion poruka. Uvek su bili oni pa ja, nikada sebi nisam bila na prvom mestu. ja bih pre da žive oni nego ja, sve bih uradila za njih. Ne mogu više ovako Bojana, ušla sam ovde da budem svoja i da zaradim, da živim sama. Volim ih najviše na svetu ali ne mogu da mi govore više šta da radim. U svaku moju vezu su bili umešani, nikada nisam smela da uradim nešto na svoju ruku. Ne mogu više, ne mogu to da biram Bojana. Nikada nisam bila srećna u odnosima - rekla je Anđela.

