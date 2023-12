"BOGA MOLIM DA NE UVEDU VANJU U ELITU" Otac repera Ša strahuje od pomirenja sina sa ženom: To ne bih preživeo! Ovo kaže o Mioni

Zoran Aleksić, otac repera Nenada Aleksića Ša, izneo je šokantne detalje u javnost o braku njegovog sina sa tiktokerkom Vanjom Aleksić.

foto: Printscreen Pink Tv

- To nije moglo u startu da uspe jer je razlika u poimanju braka njega i nje, ona je mlada, imam i drugu snaju mladu, pa se totalno drugačije nosi s tri sina i životom. Neću ništa ružno da kažem o Vanji, ali ona je smatrala da je brak to da nastavi da izlazi s drugaricama, a da on sedi kući. Često su išli u Kraljevo, gde ona izlazi, a Nenad sedi kući s njenima. Ako je htela da uživa u mladosti, nije trebalo da se udaje, vrlo prosto. Jedva čekam da se to na papiru završi, ma koliko surovo zvučalo. Boga molim da ne uvedu Vanju, ne znam da li bih to preživeo, kad bi joj on oprostio sve, ne bi bilo fer, nadam se da se to neće dogoditi, ne bih voleo. Nisam želeo da se upuštam u priču, ali kad je ušao u "Elitu", ostala je zategnuta priča oko razvoda, ona je trebalo da ga podrži, nijednom nije pomenula i rekla moj muž, nije se uopšte oglašavala. Namerno sam gledao njene tiktokove, nigde ga nije podržala, čak je neke blokirala kad su je pitali za njega. Vanja se nije javljala kad je otišla, kad je saznala da Nenad ulazi u rijaliti, tek tad se javila, poremetila ga je skroz, stalno ju je pozdravljao do momenta kad je 17. novembra bilo ročište za razvod i ona se nije pojavila. Drugoj snaji je navodno rekla da nije primila poziv, što nije moguće, nego nije htela da potpiše. Najviše ga je dotuklo što nije došla da ga vidi, to je najgore bilo - rekao je Zoran.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Nenadov otac je otkrio i da, nakon što je Vanja otišla, s reperom nije moglo da se priča, samo je majka Ljilja izlazila na kraj s njim:

- Ša se uvek ljuti kad mu nešto kažem zato sam se držao po strani, ali kad god bi lupio glavom o zid, više sam ga tešio ja. Mama Ljilja je bila tu i ona uopšte ne gleda kako će on da reaguje, već mu saspe u lice. Ona je stalno bila sa svojim sinovima, bio sam i ja tu, ali ona je bila onaj loš policajac. Prodao je stan kad je ušao u brak s Vanjom jer ona ima dete, stan je mali, hteo je da kupi veći u Zemunu i najveća želja mu je bila da se ostvari kao otac, da svi žive zajedno. Međutim, ona se samo jednog dana spakovala i otišla, iz čista mira. Kad se selio s drugarima, nje nigde nije bilo, došla je na gotovo. Kad je otišla, bio je baš loše. To su bile neprospavane noći, bio je izgubljen danima. Tek kad je s Mionom Jovanović nešto počeo, onda se Vanja javila da kaže javno da je ona prevarena žena.

foto: Printscreen

Zoran je otkrio šta misli o Nenadovoj vezi sa Mionom.

- Miona mi je OK, dopada mi se što je dobra prema mom sinu, sladunjava mi je. On voli lepe žene pored sebe. Drago mi je što je zaštitio devojku i pokazao nekim debilima, kao što je Nikola Jovanović Predsednik, kako se ponaša prema ženama. Sve dok ide verbalno mi je OK, samo da ne pretera, zna se koje su granice - rekao je Zoran.

