"GOVORILA MU JE DA JE PROPALI PEVAČ" Reperov otac izneo stravične detalje iz braka Vanje i Ša: Izlazila je dok je on sedeo kući...

Zoran Aleksić, otac repera Nenada Aleksića Ša, izneo je šokantne detalje u javnost o braku njegovog sina sa tiktokerkom Vanjom Aleksić.

- Ne znam šta je to bilo u četiri zida, ali znam kada sam dolazio kod njih da sam često viđao i njega da izlazi sa malenim, retko sam ih viđao da zajedno izađu i često je bio rastrojen - započeo je otac repera, pa dodao:

- Često su išli u Kraljevo, i on me zove na video call, on sedi sa njenim ocem i bratom, a ona ide u grad sa drugaricama - nastavio je, pa dodao:

- Najgore od svega, što je on nama govorio da mu je ona govorila : "Ti si propali pevač". Mislim nema nište gore od toga.

Podsetimo, Nenad Aleksić Ša još se nije razveo od supruge Vanje Aleksić.

Vanja se u nekoliko navrata oglašavala na društvenim mrežama, i indirektno poslala poruku svom, još uvek zakonitom suprugu.

Nenad Aleksić Ša i njegova supruga Vanja Aleksić ubrzo nakon svadbe doneli su odluku da se razvedu.

