PAO PRVI POLJUBAC IZMEĐU MIONE I ŠA! Bezuspešno pokušali da se sakriju od kamera "Eksplodiraću od tvojih dodira ne mogu više..."

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović već danima pokušavaju da se izbore sa svojim emocijama, ali izgleda da im ne polazi za rukom. Reper i pevačica su se osamili i dali sve od sebe da se sakriju od kamera kako bi mirno otkrili sve emocije jedno drugom, a tom prilikom je pao i prvi poljubac.

- Nije mi dobro, veruj mi - rekla je Miona.

- Pakao. Ti bi da ideš a ne ide ti se, priznaj - rekao je reper.

- Ovo nije normalno - dodala je Miona.

- Nemaš pojma - izjavio je Ša.

- Hajde pričaj sada - nastavila je pevačica.

- Mislim da je najpametnije da idemo da spavamo Sovice - rekao je reper kada je video da su kamere direktno okrenute ka njima.

- Sovice, ovo nije dobro. Možete li svi da izađete i isključite kamere - rekao je Ša.

- Mi se samo mazuckamo, ne ljubimo se, malo okolo tu, oko usta. Još uvek ništa specijalno ali idemo polako, vremenom će se nešto desiti. Eksplodiraću od tvojih dodira. Ne mogu više da se suzdržim. Da nismo sad ovde, znaš šta bih ti radio, mi ćemo da odlepimo ovde, ja ne znam šta ćemo da radimo. Idem levo desno ne znam šta ćemo da radimo. Strašno je - rekao je Aleksić.

- Možeš da me maziš malo po struku tu i to je to. Za sad dovoljno. Buć buć, duša moja. Kako da ne čuju za sovicu kad sam ponovila 150 puta. Mnogo sam goliciljiva kad me tako diraš po telu. Tenzija je na max. Zašto me zoveš pored sebe, ne mogu da se suzdržavam, ovo nije dobro za nas, bojim se da ne pokleknem - žalila se Miona.

Podsetimo, Nenad Aleksić Ša se još nije razveo od supruge Vanje Aleksić koja nikada nije konkretno želela da prizna šta je razlog da posle bajkovite svadbe naglo želi da se razvede.

