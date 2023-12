ŠA OPLEO PO ŽENI, IZNEO PRLJAV VEŠ! Ovo se dešavalo na svadbi: Tašta me je pitala da li sam siguran da želim da je oženim

Nenad Aleksić Ša jutros je razgovarao sa Teodorom Balzak, dok su svi spavali, i njoj otkrio detalje iz svog ljubavnog odnosa sa Vanjom Aleksić, za koje javnost do sad nije čula.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Kao bratu ti kažem da me baš briga za Vanju. Upoznali smo se prošle godine, ja došao po nju, provozali se, došli kod mene i tu ništa i posle šestice ja joj pisao, videli se i igrali na Tiktoku mečeve i posle metar dana. Pa nismo se dovoljno ni upoznali. Ja sam toliko propatio. Ja realno mogu da imam koju hoću, sa toliko žena sam bio. Mene zanima da imam dete sutra. Znaš kako me je u trudnoći ignorisala, odbacivala, na svadbi, može Matora da ti kaže da sam ja kao debil neki totalni. Nisam ja njoj potrčko da je vozim i dovozim, oću da je zagrlim ne da. Ima šifru na telefonu koju ne smem da znam, sve me napadala za to kad pitam - govorio je Ša, pa nastavio:

foto: Printscreen Instagram

- Kunem ti se Bogom pre nego sam je oženio keva njena me pitala da li sam siguran da hoću da je ženim, da li znam kakva je. Ona je cika i dreka. Bila je neraspoložena celu svadbu. Ja prema klincu do ja** zavoleo ga, njegov ćale klinac 25 godina, moj fan, tatin sin, a ona je opsednuta tim likom - rekao je Ša.

Ianče, Ša i Vanja su nakon samo dva meseca zabavljanja stupili u brak, što je iznandilo sve. Međutim, reper sa njom nije imao sreće, pa je taj odnos veoma brzo pukao, a iako je na ulasku u "Elitu" govorio kako će se boriti da ispravi probleme koje su imali i dokaže joj ljubav brzo se zaljubio u 20 godina mlađu pevačicu Mionu, pa je pokrenuo papire za razvod braka i upustio se u novi odnos.

Kurir/Republika

Bonus video:

00:15 Oženio se Nenad Aleksić Ša