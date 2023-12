TO JE TO, ŠA PRIZNAO EMOCIJE PREMA MIONI! Nakon ovih reči sve je jasno, odradio je to uživo u programu

Veliki šef je danas zadao zadatak zadrugarima da izaberu osobe koje ih najviše iritiraju. Nenad Aleksića Ša je tokom svog izlaganja priznao emocije koje gaji prema Mioni Jovanović i otkrio je šta joj zamera. Miona je se sve vreme zadovoljno smeškala i slala srca rukama, dok je Ša pričao o njoj. Izdvojio je u masi devojaka i priznao je šta mu leži na duši.

Miona je iznela svoje mišljenje, a zatim je ušla u sukob sa Slađom Lazić.

foto: Kurir

- Pod broj jedan je Danka, pljuje me i vređa iz nepoznatih razloga. Konstantno čujem: "Miona ovo, Miona ono", ne znam šta sam ja njoj uradila. Kezolina i Poršelina je meni pod broj dva, konstantno me prozivaš i pljuješ. Osetim sa tvoje strane, iritiraš me, keziš se na silu - rekla je Miona.

- Ti si ta koja mi je rekla da ne znam da pevam, a ja kada tebi kažem da ne znaš da pevaš, to je druga stvar - rekla je Slađa.

- Keziš se kao budaletina, nisam rekla da si budaletina - rekla je Miona.

- Znam da te ostavio dečko, ali si isfrustrirana ženo, ne znam šta ti je - dobacila je Slađa.

- I treća osoba koja me iritira je Marija Malivuk, počela je da skače na mene, počela je da se ponaša odvratno i da ih vređa - rekla je Miona.

foto: Printscreen/ instagram / sa

- Meni je drago što se družim sa normalnim devojkama i koje ne skaču po tuđim krevetima i ne vape za p*nisima, Miona tebe izdvajam tu. Navešću Mionu, za laku noć zagrljaj, a ni dobro jutro ne dobijem. To me iritira, ali se posle iskupi. Uroš me u pojedinim trenucima iritira, ali to splasne kroz desetak minuta. I treća osoba će biti, mora biti Vivien. Ona je neko prema kome sam od starta bio okej, pažnja, cigare, hrana, savet, ali sam odlučio da povučem ručnu - rekao je Ša.

Kurir.rs / Srbija danas

Bonus video:

09:12 STARS-EP152