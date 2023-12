JOŠ JEDAN OŽENJENI UČESNIK KRENUO JANUŠEVIM STOPAMA! Reper se nije ni razveo, a već sa drugom razmenjuje nežnosti u krevetu (FOTO)

Reper Nenad Aleksić Ša uplovio je javno u ljubavnu romansu sa Mionom Jovanović, iako je idalje u braku saVanjom Aleksić.

Nakon Marka Janjuševića Janjuša koji je, ozvaničio svoju vezu sa Aneli Ahmić, iako je i dalje u braku sa suprugom Enom, isto je uradio i reper Nenad Aleksić Ša, koji se još nije razveo od supruge Vanje Aleksić, a već je uplovio u vezu sa Mionom Jovanović.

Miona i Ša su sve vreme leškarili na krevetu gde su razmenjivali nežnosti.

- Nikako mi se to ne dopada! Prvo, godine su u pitanju, šta ona ima da traži sa tako starijim čovekom, sa čovekom koji je približniji mojim godinama nego njenim?! Meni se to ništa ne sviđa! Takođe, taj njegov bračni status, to mora da se raščisti. Ta njegova bivša žena Vanja, šta je već, napusti ga, pa piše neke statuse na konto Mione i njega, to sam videla po novinama... Mislim, to je, po meni, katastrofa - kazala je Mionina majka, koja je na kraju razgovora poručila:

- Ne želim više da se oglašavam po novinama ni zbog čega. Čula sam se sa Stanislavom danas, dečko je to odlučio na osnovu svega što je doživeo i preživeo. Borio se za to, ali šta vredi.

Podsetimo, reper je i prethodnih godina tokom veze sa Tarom Simov, sa kojom je prevario prvu suprugu Ivanu Aleksić, takođe pravi ljubomorne scene pa je često bio i kažnjavan.

