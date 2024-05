ŠOK OBJAVA IZAZVALA NEVERICU: Čovek posetio prijatelja u bolnici pa zapalio cigaru! Buni se što ga je sestra opominjala!

Korisnici društvenih mreža postavljaju u raznim grupama mnogo pitanja, a nedavno je jedno pitanje, ali i sam potez jednog korisnika, mnoge šokiralo!

Naime, on je bio u poseti prijatelju koji je u bolnici i tamo je zapalio cigaretu. Medicinsko osoblje ga je opominjalo da je to zabranjeno, a sada on hoće da tuži bolnicu jer je, kako on navodi, to kršenje ljudskih prava.

- Danas sam bio u poseti prijatelju u bolnici. Međutim, dogodila mi se neprijatna situacija. Zapalio sam cigaretu i u tom momentu mi je prišla glavna medicinska sestra i napala me. Ja njoj kažem da nigde nema znaka da je zabranjeno pušenje u toj prostoriji. No ona je terala po svome, pretila mi obezbeđenjem. Rešio sam da tužim bolnicu za kršenje ljudskih prava u tom slučaju. Kako da formulišem tužbu - napisao je ovaj čovek u grupi "Pravna pitanja".

foto: Printscreen Facebook

Korisnici su bili šokirani. Podsetili su ga da je zakonom zabranjeno pušenje u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru.

- Odakle vama ideja da zapalite cigaretu u bolnici? Sestra je u pravu - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su naveli i da je on omašio bolnicu, a neki su posumnjali da se neko zavitlava, te da je objava izmišljena,

- Treba oni tebe da tuže pa da vidiš kako ćeš se provesti - napisao je jedan korisnik.

