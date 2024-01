BAJKOVITA VENČANJA U 2023: Neki parovi ni porodice nisu obavestili, a oni su priredili magičan ručak u prolazu ZEMUNSKE PIJACE

Neke javne ličnosti se trude da svoj privatan život čuvaju daleko od očiju javnosti, pa se tako nekolicina njih odlučila i na tajna venčanja, za koja se uglavnom saznalo nakon ceremonije.

foto: Profimedia

Ognjen Amidžić i Mina Naumović

Juče je kao bomba odjeknula vest da su se voditelj Ognjen i Mina, koji će uskoro postati roditelji, venčali u tajnosti.

foto: Instagram

Lepe vesti potvrdio je i voditelj koje je otkrio da je želeo da sve prođe bez pompe.

- Istina je, venčali smo se. Želeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želeo da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate- rekao je Ognjen.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj

Anastasija i Nemanja iznenadili su sve tajnim venčanjem u manastiru nadomak Beograda i to malo nakon što se saznalo za njihovu veridbu.

Sve se odigralo van Beograda, u manastiru Rajinac. Fotografiju zlatnih burmi ćerka Cece Ražnatović podelila je na svom Instagram profilu i tada je sve bilo kristalno jasno.

foto: Printscreen, Nenad Kostić

Ova vest iznenadila je sve, a na intimnom venčanju bilo je 10 ljudi, samo najbliži prijatelji i članovi porodice Ražnatović i Gudelj, prenose domaći mediji.

Vest o njihovom venčanju javno su objavili mesec dana nakon što se ono zaista i desilo.

Anđelka Prpić

Anđelka Prpić udala se u tajnosti 8. septembra, za svog izabranika Marka Žugića, a svadbeni ručak glumica i njen muž organizovali su na neverovatnom mestu.

Dok se svi poznati trude da venčanje, svadba i proslava budu što luksuzniji, Anđelka je dvadesetak najbližih odvela - na pijacu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Instagram

Kako kaže izvor, gosti su ručali u jednom lokalu koji se nalazi u ušuškanom prolazu Zemunske pijace, a koji je nešto između "strit fuda" i restorana. Lokal je postao prepoznatljiv po tome što gosti u njemu mogu da uživaju u bašti i da jedu tek spremljeno pečenje i domaći hleb sa "močom", ali i da ne budu "zakinuti" za kvalitetne šampanjce.

Ono po čemu je ovaj lokal juče ličio na mesto na kojem se organizuje svadbeni ručak jesu lampice svuda po lokalu, kao i dugi beli stolnjaci preko malih stolova.

Damir Handanović i Dubravka Đedović

Venčanje ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović i njenog partnera, kompozitora i direktora CEBEF-a Damira Handanovića je mnoge iznenadilo. Poznati par je proslavu organizovao u jednom restoranu na Avali, a među gostima je bilo dosta poznatih ličnosti.

Samo neki od nih koji su bili su političar Ivica Dačić, roditelji tenisera Novaka Đokovića Dijana i Srđan, pevač Oliver Mandić, pevačica Katarina Grujić sa suprugom i fudbalerom Markom Gobeljićem...

foto: Printscreen/Instagram

Dubravka i Damir Handanović su se upoznali poptuno slučajno, na teniskom turniru Serbian Open.

Slavko Beleslin

Poznati voditelj Slavko Beleslin i njegova izabranica Miljana Radević zavetovali su se na večnu ljubav.

Proslava je bila u krugu najbližih prijatelja, a kuma srećnom paru je bila Slavkova koleginica Marija Kilibarda.

foto: Printscreen

Zanimljivo je da je sudbina namestila tako da su na neki način Slavko i lepa Miljana deset godina čekali da se venčaju.

- Sreli smo se na nekom intervjuu 2009. Nije da nije bilo varnica tokom razgovora, ali je posle toga svako otišao na svoju stranu. Čudno je što se, mada su nam poslovi slični, sledećih deset godina nismo sreli. Kada se to najzad desilo, nastavili smo gde smo stali, samo ovog puta mnogo uspešnije - rekao je jednom prilikom Beleslin za "Hello".

Marija Mikić

Svadba pevačice Marija Mikić je jedna od onih dugo očekivanih. Naime, Marija je dva puta morala da odlaže svadbu sa svojim partnerom Jovanom Pantićem.

foto: ATA images

Jednom zbog korone, a jednom zbog trudnoće. Slavlje je upriličeno u jednom beogradskom restoranu, a mladenci su potpuno blistali i nisu krili sreću.

Pevačica je imala venčanicu koja je stigla specijalno iz Dubaija, a samo neki od poznatih koji su se pojavili na svadbi su bili političar Branko Ružić, pevačica Vanja Mijatović, Milena Ćeranić, Ana Rajković. kralj obrva Adam Adaktar, Marko i Milica Kon i mnogi drugi...

