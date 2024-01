Ko je najstilizovaniji, a ko najodnegovaniji na srpskoj estradi, pitanje je na koje je odgovor potražio voditelj Pulsa Srbije Ivan Gajić sa svojim žirijem, tačnije gostima emisije Marijom Vitez, dizajnerkom i stilistkinjom i dr Nemanjom Petrovićem, specijalizantom plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

foto: Kurir TV

Prva koja se našla na skeneru bila je Jelena Karleuša,

- Okej mi je izgledala, ona je meni uvek svetski obučena, nekad je malo previše gola za moj ukus, ali u suštini okej mi je. Imala je i bolje varijante, nekako su mi ovi bodiji i trikoi, sve već viđeno. Meni je okej ovaj ovde moment na ramenima i oko vrata mi je fenomenalan - ocenila je JK Marija Vitez.

foto: Kurir TV

- Njen razvoj kroz godine, od kad je na estradi do sada, svakako sve bolje i bolje izgleda i to se vidi na njenom licu. Kako je izgledala sada, kako je izgledala pre 20 godina i da sve što radi na sebi radi kvalitetno. Naravno, pored scenske šminke može da se vidi i tonus lica, da je dobar i da se sve nalazi na svome mestu. Nešto je možda za moj ukus i za pacijente koje ja imam prenaglašeno, ali naravno to je estetika u oku samog pacijenta i u oku doktora koji se tim bavi, tako da sve pohvale - rekao je dr Petrović.

03:03 JELENA KARLEUŠA ILI NATAŠA BEKVALAC? Stručni žiri Kurira ocenjivao dve fatalne plavuše! Kreatorka i hirurg jednoglasni ZBOG OVOGA

Oba sagovornika složila su se da je jedna od najstilizovanijih i negovanijih ličnosti sa javne scene Nataša Bekvalac.

- Da, nekako kad god je vidim izgleda tako sveže, odmorno, negovano, bez prenaglašene šminke, da je to šminka koja ne treba da se vidi, tako da je to nekako Nataša i kod mene i Marije - konstatovao je Nemanja Petrović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:00 ZA NOVU GODINU NISAM IMALA ŽELJU DA SE LJUBIM, BILA SAM ZNOJAVA I ZADIHANA Jelena Karleuša šokirala: Ovo sam zatekla kući!