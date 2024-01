"PROBUDIM SE UJUTRU I BUDE ME SRAMOTA" Cipka otvorila dušu i zauvek presekla, evo zbog čega više ne želi da pije!

Aleksandra Tadić Cipka otkrila je da je na početku karijere pila alkohol jer je od starijih kolega dobila savet da pred svaki nastup treba da „drmne“ nešto žestoko.

Kako se sve češće diskutuje o konzumiranju alkohola među muzičarima, pevačica je prokomentarisala tu temu iz ugla zrele osobe.

- Rekla sam to, i stvarno je tako bilo. Moje kolege i stariji kažu da tako to mora, kao nešto da popijemo, da se opustimo, da se nazdravi, i ja sam tako za njima sledila te običaje, ali sam videla da meni to ne odgovara. Ja sam stvarno neko od retkih koga alkohol spušta i nisam svoja, pa sam prestala da konzumiram alkohol – rekla je ona, a zatim otkrila kako je rešila da više ne pije.

Aleksandra Tadić Cipka „Probudim se i bude me sramota“

- Bilo je takvih situacija gde sam ja presekla. Stvarno mi nije potrebno da se probudim i da me bude sramota. Svaki put kada sam popila jednu čašicu bude me sramota. A sad kako ne pijem ništa, ustanem i zaboravim gde sam bila, uopšte me ne zanima. Tako opušteno ustanem i funkcionišem, stvarno je taj alkohol nešto najgore što čoveka može da zadesi.

Cipka je sa osmehom na licu otvoreno govorila o koleginici Aleksandri Prijović i njenom izuzetnom uspehu koji je postigla do sada.

- Za mene je ona najbolja pevačica ikada od svih. Ja sam to rekla i pre nekoliko godina i uvek to govorim o njoj. Jako mi je drago što je uspela u tome da bude broj jedan, jer stvarno zaslužuje sve ovo što je danas. Tolike pune Arene u Hrvatskoj, u Sarajevu, Čair je rasprodala. Baš mi je drago zbog nje, želim joj svu sreću i da bude na tronu, jer stvarno to zaslužuje – rekla je iskreno, i dodala:

- Ona je jedan fer plej igrač. Malo kada se osvrnemo iza, u naše velike zvezde, pa se nisu podržavale, svađale, pričali ružno jedni o drugima. Ona je neko ko je podržavao uvek svakog i to se isplati, biti dobar čovek.

