"MOGLI SMO DA OSTANEMO BEZ RUKE, OKA I OBRAZA" Marija Šerifović se oglasila nakon što su u Zenici bacali petarde na nju

Marija Šerifović u novogodišnjoj noći pevala je u Zenici, ali iako je provod bio sjajan, nastup se završio ranije, jer je pevačica odlučila da zbog, kako kaže, "budala bez svesti" završi koncert ranije jer su bacali petarde po bini i ugrozili kako njen život, tako i život članova njenog benda.

Marija u svom vlogu prepričala kako je krenuo njen dan na putu ka Zenici, ali i prvo odvajanje od sina Maria.

- Ovaj 31. mi je zapravo krenuo fantastično. Odvalila mi se krunica sa fiksne proteze, tako da sam jako nervozna jer u Zenici nema ko da mi pomogne - bio je prvi problem u startu na putu ka Bosni.

foto: Printskrin/Instagram

Kada je stigla u hotel, sačekao je poklon od hotela - zlatna pločica za vrata na kojoj piše "Mario, živ i zdrav bio", što je pevačicu nasmejalo ali i prijatno iznenadilo. Uz osmeh je poručila da će mu to staviti na vrata od sobe.

- Ovo je moj prvi izlazak u svet od kako se Mario rodio i jako je čudno, a vidim i da me ljudi čudno gledaju. Razneženi su i srećni a onda me to udara sa svih strana - ispričala je Marija.

- Evo me u sobi. Malo sam ljuta jer je Miloš iz benda 10 minuta pre izlaska na binu, na stepenicama, pao i polomio ruku i ima otvoren prelom. Petarde su bacali pa sam nekoliko pesama pre vremena prekinula nastup - rekla je Marija, a onda objasnila dalje kako se odvijala situacija.

foto: Printscreen/Dnevni Avaz

- Meni je sinoć u Zenici bilo lepo i onda je neko bacio prvu petardu pod noge bubnjaru, onda sam zamolila da ako imaju mozga da to ne rade. Posle nekog vremena, blizu je pukla još jedna. Onda posle dva sata skoro, grunula je još jedna, tačno ispod Jelene, koja je prateći vokal, i izgoreo joj je kaput i kesa koja je stajala pored. Igoreo je i deo opreme. Bilo je logično da prekinem. Ne želim da ugrožavam svoj život i život svojih muzičara. E, sad, vidim da postoje ljudi koji za to nemaju razumevanja. Ako je vama u redu da ostanete bez ruke, noge, prsta, oka i obraza, onda izvolite pa neka na vas bacaju petarde. Slažem se da trpi velika većima zbog kretena, ali budala uvek koči. To je moje viđenje cele situacije. Bilo mi je lepo i koliko volim da odem u Bosnu i ne mogu da merim to sa ovim, žao mi je što sam skratila koncert za 20 minuta, ali šta je tu je - objasnila je Marija.

kurir.rs/blic