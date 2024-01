SANJA KUŽET OČEKUJE TREĆEG SINA, A EVO ZAŠTO SE NIJE UDALA ZA OCA SVOJE DECE: Voditeljka otkrila istinu "Mi smo dugo zajedno..."

Kao bomba je danas odjeknula vest da je Sanja Kužet u blagoslovenom stanju i da očekuje trećeg sina. Od tad svi se pitaju ko je Nemanja Živojinović, voditeljkin izabranik koji se retko eksponira u javnosti, a kome će Sanja uskoro podariti drugog naslednika.

foto: Petar Aleksić

Malo ko zna da najlepša srpska voditeljka svom izabraniku još uvek nije izgovorila sudbonosno „da“, iako godinama žive zajedno.

Sanja je otkrila da je venčanicu obukla samo jednom u životu i to na venčanju sa prvim suprugom Zoranom Piperom za kog se udala trudna. O razlozima zbog kojih još uvek nije rekla „da“ Nemanji Živojinoviću govorila je u emisiji „Balkanskom ulicom“.

- Ja sam bila u drugom stanju kada sam se udala prvi put. Lepe uspomene, mislim iskreno to su zaista u tom trenutku bile jedne jako važne i lepe stvari za mene. Drugi put nisam obukla venčanicu, ne zato što nismo moj sadršnji partner i ja želeli da do toga dođe, nego prosto neki splet čudnih okolnosti. Mi od kako smo se spojili, mi stalno nešto stvaramo, gradimo, planiramo i non-stop nam se nešto dešava. Mi zaista nismo imali nekog predaha u tom smislu da se tim venčanjem bavimo. Onda su nas sve ostale životne stvari i okolnosti zapravo naučile da je mnogo bitnije sve to drugo što radimo, nego sam taj jedan čin i taj dan. Tako da ne bežimo od toga, ko zna možda će se to desiti u nekom trenutku ali i ovako nam je sjajno –ispričala je Sanja u autorskoj emisiji Vesne Dedić.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ljubav sa Nemanjom desila joj se pre prvog braka, ali su se godinama kasnije ponovo spojili.

- Bili smo u vezi početkom naših dvadesetih. Kada smo se deset godina kasnije ponovo našli, preskočili smo upoznavanje i predrasude, tako da je sve bilo lakše. Dovoljan je jedan pogled da se razumemo, bez prevelikog objašnjavanja i gubljenja energije na sporedne stvari – objasnila je Kužetova u jednom intervjuu, dok je za Grand otkrila zbog čega ne eksponira svoj ljubavni život.

foto: Damir Dervišagić

Kao su mnogi očekivali da njenog izabranika vide u bekstejdžu tokom finala „Zvezda Granda“, Sanja je otkrila zbog čega se on nije pojavio i da li ga zaista krije od javnosti.

- Ma ne, mi smo dugo zajedno. Normalno se krećemo i izlazimo, nema tu razloga da bilo ko koga krije. Samo prosto mislim da njemu nije mesto na finalu. To je moje radno mesto i zaista nikada nije dolazio na moj posao. To nije ni deo njegove profesije, ali kada nas na nekim događajima vide zajedno tu nije nikakav problem i da nas uslikaju – rekla je Sanja.

