PEVAČICA SMRŠALA 100 KILOGRAMA I SAD JE BOMBA: Ona je dokaz da se sve može, prepolovila se, zategla pa uradila još jednu PROMENU

Krstinja Todorović javnosti se predstavila tokom muzičkom takmičenja "Zvezde Granda", gde je trpela kritike zbog svog fizičkog izgleda. Kristinja je pre nekoliko godina imala 145 kilograma, a onda se podvrgla operaciji smanjenja želuca, kao i zatezanja kože i smršala skoro 100 kilograma.

- Iskrena da budem, u startu nisam bila svesna koliko je to zapravo jedan ozbiljan zahvat i nisam bila u strahu sve do momenta dok nisam ušla u salu. Tada sam shvatila da je to to, bile su suze, mešana osećanja i strah od eventualnih komplikacija, da li će boleti kada se probudim. Na sve to imala sam minimalne bolove, više sam osećala da fali pola mene, kada mi je doktor rekao da skinemo čaršaf da vidiš šta sam zapravo uradila, bila sam šokirana, taj osećaj je više bio čudan nego što je bolelo - ispričala je mlada pevačica nakon operacije viška kože.

Pevačica je sada sasvim druga osoba, izborila se sa kulogramima, razvela se, a pobedila i samu sebe, pa je najnovijim objavama na svom profilu na Instagramu oduševila sve promenom. Krstinja je postala vatrena plavuša, a zatim u crnoj haljini pozirala pored jelke i niko nije mogao da veruje da je to ona.

