"JAKO ME KRITIKUJE" Šuška se da se Ilma Karahmet RAZVODI, sve slike IZBRISANE, a ovo je prava istina o njenom odnosu sa mužem

Ilmu Karahmet (23) domaća javnost je upoznala 2013. godine kada se takmičila u talent šou-programu "Iks faktor". Iako je slovila za jednog od glavnih favorita, talentovana devojka iz Bosne i Hercegovine je ispala tik pre finala.

Međutim, Karahmetovoj se sreća osmehnula pet godina kasnije, te je 2018. godine odnela pobedu u RTL-ovom muzičkom nadmetanju "Zvijezde" i glavnu nagradu.

Dva meseca nakon što je napunila 18 godina, Ilma je rešila da se uda za Sedina Lakača sa kojim je nekoliko godina bila u emotivnoj vezi. Svadbeno veselje održano je u Sarajevu, a srećan par nije krio radost.

Na Instagram profilu Sedina može se primetiti da on poznatu pevačicu i svoju suprugu više ne prati na Instagramu, kao i da je obrisao sve slike sa njom, te su mnogi zaključili da je u pitanju razvod. Osim toga, i kod nje na Instagram profilu više nema slika sa suprugom Sedinom, kojem je redovno posvećivala ljubavne objave.

Ilma je jednom prilikom pričala o odnosu sa mužem, te je priznala da on otvoreno pokazuje šta mu smeta.

- Ja svaki put kažem da sam se udala iz ljubavi i tu ne postoji nikakav drugi interes. Oni znaju da, iako sam imala u to vreme 18 godina, da sam zrela osoba i da znam šta želim u životu. Ja sam pored svih svojih obaveza završila Tursko-bosanski koledž, gde sam takođe bila samostalna i u domu. To mi je doprinelo u životu da postanem zrelija nego što bi trebalo da budem u tim godinama - rekla je tad Ilma.

- On je uvek sa mnom, podržava me u svemu, jako me kritikuje u vezi stvari koje mu se ne dopadaju, a s druge strane to meni dobro dođe. Ja sam žensko i imati muškarca pored sebe koji pazi na sve te stvari je stvarno velika čast i privilegija za mene - dodala je bila za "Premijeru".

