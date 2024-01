RIJALITI ZVEZDA IZGUBILA NEVINOST SA 40 GODINA STARIJIM VERENIKOM: Ruku je tražio od mog dede, bila sam devica do 25. godine

Mis Balkana i bivša učesnica "Parova" Ivana Mitrović otkrila je da je u srećnoj vezi sa Zoranom Buđićem Kobrom. Ivana Mitrović napominje kako je upravo sa njim izgubila nevinost nakon što je izašla iz rijalitija "Parovi".

- Dolazim iz rijalitija "Parovi". Tamo sam upoznala Kobru, jer je on bio često gost u rijalitiju. Kada se stvorila situacija da se još bliže upoznamo, ja sam to iskoristila. Rekla sam mu: "Čekaj me kad izađem iz rijalitija, nemoj da me zaboraviš". I nakon izlaska sam ga kontaktirala i odmah smo kliknuli i započeli zajednički život - priča Ivana.

foto: Happy screenshot

- Ja sam bila devica do svoje 25. godine. Kobra je stariji od mene 40 godina i 25 dana. Izašla sam iz rijalitija nevina, ali sam sa Kobrom prvi put probala intimne odnose - napominje Mitrovićeva.

- Došla je kod mene u stan da je fotografišem. Nisam imao pojma da će se sve to dogoditi - nadovezao se Kobra.

foto: Miloš Banjac

- Sada imam 29 godina, tri i po godine smo zajedno, skoro četiri. Bila sam spremna i osetila sam sigurnost da sa čovekom kao što je Kobra otpočnem strast i počnem sa njim život. Međutim, pre gubljena nevinosti me je verio. Ja sam mu prva devica, a on je meni večan zauvek. Nisam dozvoljava nikom da mi priđe. Ni komunikaciju sa momcima nisam imala - ponosno govori Ivana.

- Baba je starija od mene, za pravo čudo. U početku me je gledala čudno. A posle su se toliko oslobodili, da znam sve tajne babe i dede od Ivane - zaključio je Kobra i na kraju dodao da je Ivaninu ruku tražio od dede.

kurir.rs/informer