"POGLEDAO ME ONAJ GORE!" Luna Đogani otkrila kakav ŠOK JE DOŽIVELA: Otišla sam da proverim da li mi ćerka DIŠE!

Luna Đogani, pobednica "Zadruge 2", u braku sa Markom Miljkovićem ima dve ćerke, Miju i Lanu.

Mlađa ćerka im je rođena u novembru mesecu prošle godine, a Luna je sad otkrila šta je danas doživela sa njom.

- Htela sam nešto da vam se pohvalim. Pošto sam ranije uvek kukala, sećate se sigurno, kako Mia nikad nije prespavala noć, i zaista nije do skoro, do neke druge godine se to nije desilo. Noćas sam doživela šok, da beba od tri meseca prespava celu noć! Bukvalno, bez buđenja, od 11 do 8, bez ijednog buđenja, bez mleka, bez ičega. Ustala sam da vidim da li, daleko bilo, diše, da li je sve u redu, ja sam u šoku! - istakla je Luna u Instagram uključenju.

- Lana nema problem sa spavanjem, ona generalno meni dobro spava. Desi se ponekad, možda, kad je boli stomak, ili kad je bila bolesna, pa se budila više... Mimo toga, Lana je ozbiljno dobar spavač! (smeh) Probudi se, jede, nastavi, a noćas sam doživela da se nije budila ni da jede - dodala je ona.

- Kad sam ustala ujutru, ja sam bila u šoku da ona i dalje spava. Hvala ti, Bože, pogledao me onaj gore! Pošto sam sa prvim detetom prošla haos što se tiče spavanja... Sad je, eto, izvol'te jednu bebu koja će spavati... (smeh) - zaključila je Đoganijeva.

