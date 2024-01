"PREKO ZVEZDA GRANDA TRAVA NE RASTE" Saša Popović PROGOVORIO o popularnom takmičenju: Otkrio koja velika IMENA je prvo IZNEDRIO

Saša Popović, progovorio je o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a kako otkriva, od početka je znao da će takmičenje imati veliki uspeh.

- Mi smo 20. okotobra 2003. godine imali prvu audiciju i to u Nišu i to je bilo bukvalno 20 godina kako smo krenuli sa tim formatom – rekao je on za Grand i dodao:

- Nisam ja imao tremu, nego su je takmičari imali. Znao sam šta treba da radimo. U to vreme su u žiriju bili Žika, Pera Zdravković, Viki Miljković i ja, ali Žika i ja smo započeli sve to zajedno. Bilo je tada u Nišu oko 1.000 kandidata, to je bilo neverovatno. I prva dva kandidata koja smo kastingovali bili su mali Steva Anđelković i Darko Filipović. Steva je nedavno dobio ćerku, neka je sa srećom Bilo je zaista zanimljivo, a i danas su zanimljive te audicije, koje me čekaju i 2024. godine. Jedino još uvek ne znam u kom formatu ćemo raditi sledeću sezonu, ali nešto ću promeniti u odnosu na ovu godinu. Gledam da svake dve godine promenim format, da uvedem neka druga pravila kako bi gledaocima bili zanimljivi.

Da je bio u pravu kada je pomislio na samom početku da će takmičenje ostvariti uspeh svedoči i to da su i danas Zvezde Granda najgledaniji program koji obara sve rekorde gledanoti.

– Vidite i sami da subotom mi zaista nemamo konkurenciju. Nema šanse. Preko ‘Zvezda Granda’ trava ne raste – zaključio je Popović.

