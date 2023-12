SAŠA POPOVIĆ PRODAJE NEKRETNINU U OPATIJI! Žena Suzana ga odala da čeka kupce iz INOSTRANSTVA! Ne treba mu više

Saša Popović prodaje nekretinu u Opatiji.

Nekadašnji prvi čovek Granda hitno je otputovao u Hrvatski kako bi se našao sa potencijalnim kupcima.

foto: Kurir televizija

To je potvrdila njegova supruga Suzana Jovanović na koncertu Milice Pavlović, kada su je predstavnici medija pitali zbog čega nije došao na njen koncert: - Sale nije tu, otišao je za Opatiju. Morao je nešto hitno. Imamo nekog kupca za jednu garsonjericu, pa mora da ih sačeka - objasnila je ona tada.

foto: Ata images

Kako dalje saznajemo, estradni mag već neko vreme radi na tome da proda garsonjeru koja se nalazu u blizini njegove kuće. Zainteresovanih ljudi ima, a su uglavnom stranci. Popoviću su agencije za prodaju nekretnina nudile da umesto njeg prodaju stan, ali on lično želi da ispoštuje kupce. Zbog toga je za vikend otputovao do Hrvatske. Popović inače subotom i nedeljom često odlazi do primorja kako bi napunio baterije za radnu nedelju. On u Opatiji ima nekretninu koju je pazario pre više od deset godina i u kojoj uživa kako sa porodicom, tako i sam.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Popovićem, ali on nije odgovarao na pozive.

foto: Kurir

Lj. Stanišić

