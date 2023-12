"SUZANA I JA PRIŽELJKUJEMO UNUČE" Saša Popović o porodici i penzionerskom životu: Punim 70, ne zanima me ko šta kaže...

Kreativni direktor Grand produkcije, Saša Popović, sumirao je godinu koja je na izmaku, a kako kaže, voleo bi da on i Suzana dobiju unuče.

foto: Kurir televizija

Popović je, takođe, istakao da je u penziji i da uopšte ne zanima šta ko kaže o njemu.

- Pa kako ne, da li je unuka ili unuk, priželjkujem unuče. Da li je muško ili žensko nema veze. I Suzana i ja priželjkujemo, ali evo, čekamo! Čekamo da vidimo šta će da se desi. Mi čekamo ali nema ništa još… Biće - rekao je Popović.

foto: Ata images

Popović se nedavno našao na meti Internet prevare, a sada je otkrio zbog čega nema profil ni na jednoj društvenoj mreži.

- To mi je ćerka pokazala, rekla mi je da me neko stavio na Instagram kao da je to moj pravi profil. To nije istina. Ja to nemam. Nikada nisam imao profile na društvenim mrežama, niti želim da ih imam, niti ih imam. Nemam ni Titok, nemam ni Instagram, ni Fejsbuk, nemam ni Tviter. Nemam ništa i srećan sam što nemam - rekao je Popović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Šta će mi? Četrnaest godina sam na televiziji, vide me svi. Šta imam kažem, često imam i neke intervjue. A da sad imam neki svoj profil pa da čitam po društvenim mrežama šta kaže ovaj, šta kaže onaj, da se nerviram, pa neću! Ovako mi je lepo. U aprilu punim 70 godina, penzioner sam, uživam i uopšte me ne zanima ko šta kaže i ko šta piše, tako da mi te društvene mreže zaista ne trebaju - rekao je on.

Kurir.rs/ Grand

