KUME ŽESTOKO ZARATILE U ZVEZDAMA GRANDA! Ceca i Viki se posvađače zbog kandidata, Saša Popović hitno reagovao i doneo PRESUDU

Kume Svetlana Ceca Ražnatović i Viki Miljković sukobile su se u "Zvezdama Granda".

Naime, Filip Čavić i Stefan Tomić odmerili su snage u duelu, a drugi kandidat odneo je ubedljivu pobedu sa 6 prema 2, ali i izazvao sukob između kuma Cece Ražnatović i Viki Miljković.

- Mislim da je kandidat broj dva očigledno bolji. Kandidat broj jedan ne otvara usta dok peva, ništa ga ne razumem i mislim da ima određenih tehničkih stvari koje mora da ispravi – rekla je Marija, dok je Viki imala drugačije mišljenje.

- Dala sam glas jedinici jer mi je pokazao večeras bolju tehniku i bolju boju glasa. Stefane, ti si meni vrlo simpatičan i drag, ali druga pesma, ti pevaš u jednu stranu, matrica ide u drugu a tvoja igra u treću stranu. Sve je bio ništa ni sa čim – rekla je Viki, a Ceca Ražnatović se pobunila na tu konstataciju svoje kume.

- To nije tačno! Ti si mi kuma i volim te najviše na svetu, ali to nije tačno – rekla je Ceca i obratila se Stefanu.

- Ti si me pomerio iz fotelje i napokon si vratio ono tvoje da svi mrdamo dok ti pevaš. Koketiraš, krećeš se. Znači, bio si super – rekla je Ceca i odbrusila Viki da nije slušala nastup drugog kandidata.

Popović je rešio da okonča diskusiju.

- To je to, Svetlana je u pravu, bio si bolji dobićeš novog mentora, nadam se da to neće da bude Đorđe David – rekao je Popović i zaključio debatu.

