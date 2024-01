OVO SU KARLEUŠINE NOVOGODIŠNJE ŽELJE ESTRADI ZA 2024: Ceci želim dobrog PLASTIČARA iz Turske, Popoviću da mi se izvini, a Priji...

Jelena Karleuša je u velikom novogodišnjem intervjuu za Kurir pričala o karijeri, prethodnoj godini, planovima za budućnost, suprugu i deci, ali i kolegama sa estrade.

foto: MilosPh

Između ostalog, JK je imala i nekoliko novogodišnjih želja za njih, a u nastavku možete da pročitate šta je poželela Ceci Ražnatović, Dragani Mirković, Milici Pavlović, Aleksandri Prijović i Saši Popoviću.

foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Ceci Ražnatović: Dobrog plastičnog hirurga

- Biću blagonaklona i dobronamerna. Ceci bih poželela dobrog plastičnog hirurga, ali baš dobrog. Ima dobrih u Turskoj. Da uradi jedan dobar fejslifting, da dobro sredi lice i sve i da se vrati na fabrička podešavanja. Šta god mislila ja o njoj, ona je nekad bila fam fatal. Za to mora da izdvoji brdo love, ne znam kako sada ide s poslom. Da se uradi jedan dobar mejkover.

foto: Promo

Dragani Mirković: Brutalnu turneju i ljubav

- Dragani Mirković bih poželela brutalnu turneju, rasprodate arene i ono najbitnije - ljubav. Da nikada ne plače, i da plače samo od sreće. Da se samo smeje i da što više igra i peva. To je njena prava sreća i život. Što više fanova, a ima ih najviše. Ona je ostvarila sve svoje snove. Želim joj i seks. Ne mogu nekako da je zamislim u nekoj seks-akciji. Izvini, Dragana, ne znam šta mi je.

foto: Ata images

Milici Pavlović: Uspešne koncerte i odmor!

- Milici Pavlović bih poželela... Ono što bi svaka žena ženi kvalitetno poželela. Šta mislite da sam joj poželela? Uspešne koncerte, da se što manje nervira jer je stalno pod nekim stresom i u haosu. Ona je kontrol frik i nikako da se opusti. I jedan dobar odmor.

foto: Petar Aleksić, Public Privatna Arhiva

Aleksandri Prijović: Jednog interesantnog stilistu

- Prija je ostvarila sve za tri života, nemam šta ja njoj puno da poželim. Njoj uopšte ne moraju želje da se ostvaruju. I previše ti je, Prijo, ovo što si dobila u ovoj godini. Nemoj više da budeš neskromna. To ti je, što ti je. Poželela bih joj jednog interesantnog stilistu, koji bi napravio neki koncept i koji bi prilagodio kostime njenim pesmama. Ne znam koliko je ona za to. Ona je mirna i možda nije za to, ali ja gledam sve kroz sebe.

foto: Nemanja Nikolić, Kurir televizija

Saši Popoviću: Zahtevam da mi se izvini

- Zahtevala bih da mi se izvini za sve ružne reči koje je za mene u više navrata izgovorio u poslednje vreme. Da kaže da to nije istina i da jednom zauvek prizna da sam ja bila faktor najveće gledanosti i najvećeg hajpa "Zvezda Granda". Poželela bih mu da mu se opet desi zlatna era i da neko kao ja uđe i napravi opet tu magiju, ali teško.

foto: MilosPh

