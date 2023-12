KURIR TV U DOMU JELENE KARLEUŠE! Pale sve maske, ovakvu je ne poznajete: Sad sam mudrija, NE TREBA RATOVATI SA SVIMA

Pop diva Jelena Karleuša već decenijama istrajava na javnoj sceni, privlačeći stalnu pažnju javnosti. Nedavno je u velikom intervjuu za Kurir televiziju, kojoj je dopustila ulazak u svoj dom, priznala da je zadovoljna proteklom 2023. godinom.

- Sem što sam napunila 45 godina i što se čini da sam malo mudrija, povukla sam neke poteze koji su dobri i pametni za moju karijeru, jer mediji kao sedma sila definitivno mogu doprineti. Nije mudro ratovati sa svima u ovom poslu - rekla je.

Karleuša često na društvenim mrežama neguje sećanje na svoju pokojnu majku, novinarku i voditeljku Divnu Karleušu. Izražavala je zahvalnost prema majci, koja je pozajmila novac za njenu prvu ploču, pomažući joj da ostvari svoje snove.

No, ko je sada njen glas razuma kada majke više nema?

- Zapravo, to bi bila Daniela, Divnina rođena sestra, mada, kad kažem pred kamerama, ona nije glas razuma. Izvinjavam se, Daniela. Ona je više kao moje dete nego moja tetka. Brinem se o njoj, iako je veoma pametna, strahuje za mene kao i Divna. Brine se zbog mene, ustručava se za mene stalno. Plaši se da će se nešto strašno desiti, a i razumem je, poslednjih 30 godina bilo je izazovno - odgovorila je Karleuša.

Karleuša je oduvek bila otvorena u izražavanju svojih misli. Tokom 30 godina bavljenja javnim poslom, suočila se sa svim mogućim situacijama.

foto: kurir tv

Postoji li trenutak koji bi volela izbrisati iz sećanja?

- Ja imam tu mudrost, tu moć, tu snagu. Lakše mi je da sve odmah dam, da imam tu selektivnu amneziju, nego da to nosim u sebi. Jer bilo je toliko užasnih stvari u mom životu. Krenućemo samo unazad. Smrt majke, pa onda 2019. godina, pre nego što je Demi umrla, desilo se ono sa onim užasnim slikama koje su nastale bez mog znanja i bez moje dozvole, koje su poslate u sklopu jednog krivičnog dela pretnje i ucene svim medijima. Pa onda unazad, sećam se, udački traumatično iskustvo mi je bilo, prošlo ušće, na primer, 2013. Kada se desila jedna velika nepravda.

Šta se tada desilo?

Desilo se to da su mediji za 40.000 ljudi, sećam se da je sutradan, sećam se, mislim da to nije bio Kurir, bila je jedna druga novina, napisali su za 40.000 ljudi, nikad niko nije hteo da objavi sliku, nikad niko nije hteo da objavi snimak, objavili su da je ušće prazno, to me jako pogodilo i pre nego što je počeo koncert, neverovatna stvar se desila, svuda je pisalo da je prazno i čak je jedan list išao do tog nivoa ludila da je preko cele naslovne strane pisalo Ušće - Karleušino Lešće.

07:03 KURIR TV U DOMU JELENE KARLEUŠE! Pale sve maske, ovakvu je ne poznajete: Sad sam mudrija, NE TREBA RATOVATI SA SVIMA

Karleuša je neko ko ne štedi kada su u pitanju njeni nastupi, ali i garderoba, zbog čega je, kako priznaje, često na nuli u finansijskom smislu.

- Presrećna sam što je reakcija na sve to bila predivna, što sam ispunila svoj san da se ovim poslom bavim na jednom svetskom nivou, da ne može da kaže ni jedna Bijonse da je bolje od nas, ni Madona, ni Gaga, ni Rijana, nego da to isto možemo i mi da uradimo dva albuma, onakav spot za pesmu Karli Bič, onakva promocija dva albuma. Album u Beogradu, naši onakvi kostimi, onako sve. Ja volim da se bavim mojim poslom na ovaj način. To je jako skup način, način koji je neisplativ - rekla je.

Može li se uopšte baviti ovim poslom na adekvatan način, a da ga finansiraš iz realnih izvora?

- Može, ali da ja bukvalno kako završim moj skupi koncert u koji ću uložiti na primer pola miliona, ali toliko košta da sada napraviš jedan produkcijski koncert kako treba, kako zamišljaš, minimum. Minimum. A onda da krenem svaki dan da radim svadbe, sahrane, ispraćaje, rođendane, sve da radim. Kafiće, klubove, restorane, svakodnevno da radim. Da bih od jedne zvezde, koja je izgledala svetska zvezda, sutra mogli da me vide bukvalno pored stola i to da radim svaki dan, da bih vratila uloženo - istakla je i dodala:

Ja sam bukvalno stalno na nuli. To se zove presipanje iz šupljeg u prazno. Na primer, imam dobre sponzore, jer ja reklamiram brendove, oni me sponzorišu...

Karleuša je oduvek bila otvorena u izražavanju svojih misli. Tokom 30 godina bavljenja javnim poslom, suočila se sa svim mogućim situacijama.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:02 Jelena Karleuša uletela u Arenu na koncert Milice Pavlović