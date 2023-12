ŠOK INTERVJU JK: "Desingericu bih ŠAMARALA NA BINI, Vojaž je moj NAJVEĆI FAN" Brutalno potkačila i Editu: U ovom poslu je BITNO...

Pevačica Jelena Karleuša, koja je poslednjih meseci punila štampu izjavama o brojnim koleginicama sa estrade, iznenadila je mnoge pozitivnim mišljenjem o reperu kojeg javnost neretko razapinje na društvenim mrežama zbog šokantnih "performansa" na bini.

Od kako je udarao devojku patikom u glavu na jednom nastupu Desingerica je u centru pažnje medija, a sada je svoje mišljenje o njemu iznela i mala od skandala.

- Mislim da bih ja njega šamarala i da bi se to njemu svidelo. Publika bi bila u transu. Taj dečko jedini ima energiju koja eventualno može da parira. On mora sada da nađe sledeći korak . To je nešto što ja tražim od izvođača, da ima vulkansku energiju . Ne volim slinave i mlake ljude - rekla je pevačica o Despiću.

Mala od skandala je potom iskritikovala mlade izvođače, aprvi na spisku se našao Vojaž.

- Vojaž je najveći fan moja dva albuma i verovatno sluša na "repeat". Ja znam da su ovde bili razni likovi likovi koji su lupali gluoposti. Imamo tu i dril, trep i rep i onda dođe neko ko pokušava time da se bavi i kaže da to nije njegov "cup of tea" - rekla je JK jadno aludirajući na Editu, pa nastavila:

- Skupo, mnogo truda, mnogo rada. Mnogo ljudi je krvavo radilo da ovo ovako zvuči. Neki klinac koji je uložio 200 evra, u nekoj sobici snimio glupost. U ovom poslu je bitna samo jedna stvar, a to je da se ne zameraš sa mnom.

