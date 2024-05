"POSTOJE MNOGI RAZLOZI ZBOG KOJIH ĐOKOVIĆ NIJE OSVOJIO ZLATO NA OI" Čuveni Hrvat govorio o Novaku: Siguran sam da kreće TAJ PERIOD

Čuveni hrvatski teniser Ivan Ljubičić govorio je o prvom reketu planete Novaku Đokoviću, ali i Janiku Sineru za kog je ubeđen da će uskoro stići do samog vrha.

Ljubičić je prvo hvalio Sinera, spomenuo Đokovića, a zatim se dotakao i predstojećih Olimpijskih igara.

- Sad shvatamo kako funkcioniše Janik. On nije koncentrisan samo na jedan cilj već na stalno napredovanje. Siner će postati broj jedan jer je najjači, ali neće preći preko svojih planova da bi to uradio. Nivo je uvek visok, nikada nije lako osvajati turnire. Tu je i dalje Novak Đoković i on se nikada ne sme smatrati otpisanim igračem. Kada je koncentrisan, a siguran sam da kreće taj period, ostaje jako težak protivnik - rekao je Ljubičić, pa dodao:

- Mnogo je važno što su Olimpijske igre u Parizu. Ne bi bilo isto u Tokiju. Đoković se mnogo fokusira na to jer je to jedina stvar koju još nije osvojio i mora se reći da za to postoje mnogi razlozi. Mislim da će nivo turnira biti jednakog kvaliteta kao onaj koji smo imali 2012. na Vimbldonu.

