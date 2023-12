KARLEUŠIN ŠOK NOVOGODIŠNJI MODNI ŽIRI! Ona je uništila haljinu od 5.000 Є u ŠUPI, spomenula NOĆNE MORE i ZLOČIN: Ovo su POBEDNICI

Jelena Karleuša kao svojevrsna muzička i modna ikona održala je novogodišnje modno suđenje.

JK je u svom stilu, kao pravi modni sudija, u podkastu "Why so serious" na WTF radiju, prokomentarisala nekoliko modnih kombinacija svojih kolega, a u nastavku pročitajte ko ju je oduševio, a ko zgrozio u modnom smislu.

Seka Aleksić

Ne mogu da kažem da je Seka neko ko u poslednje vreme greši. Naprotiv. Ona se meni jako dopada. Ima jednog dečka uz sebe, koji je jako moderno i interesantno pakuje. Možda ljudi nisu navikli na Seku u takvim izdanjima, ali meni se, na primer, taj spoj njene folk muzike i folk persone i ovog "dark-art-fešn" momenta stvarno jako sviđa.

Didi Džej

Ko je to? Aaa, Didi Džej. Dobro, ona kida sa komadima. Moram to da kažem. Ovo mi je super. Pogotovo ova tašnica, ja volim "balensijagu".

Dragana Mirković i Milica Pavlović

Ne znam za koju od njih dve bih lepše rekla. To su moje drugarice. Ovaj put ću više komplimenata posvetiti i dati Dragani, pošto Milicu stalno hvalim. Obožavam Draganu, divna je žena i divan je čovek. Volim i Draganu i Milicu.

Jelena Rozga

Ona je isto divna.

Severina

Severina je u haljini "sen loran" koju sam ja želela da kupim. Srećom, nisam, jer je preskupa. I sad je ona upropastila tu haljinu. Ta haljina košta oko 5 soma, ali ju je potpuno upropastila. Slikala se u toj nekoj šupi, umesto na nekom gala mestu.

Nući

Ko je j..... ovo? Ko je, bre, to? Nemoj me bre z....... Kao iz nečije noćne more.

Lepa Brena

Pa... Ja sam rekla i ponoviću opet da mnogo volim i gotivim Brenu. Ona je legenda. Ali, generalno autfiti koje ona nosi su krivično delo. Naravno, ne njeno, nego delo tog nekog ko je to pravio. Smatram da ona zaslužuje bolje.

Devito

Ovaj dečko zna šta radi. Uvek je vrlo dobro stilizovan i mislim da je on najveća muška zvezda trenutno. Definitivno, ne znam za koga drugog bi to rekla.

