ŠVORC SAM, DINARA NEMAM, ALI SAM SREĆNA! Jelena Karleuša za Kurir: S Duškom sam u modernom braku, komuniciramo preko advokata!

Jelena Karleuša je jedna od najuticajnijih ljudi u regionu. O tome koliko je ljudi vole ili ne, može da se raspravlja, ali činjenica je da posle njenih reči niko ne ostaje ravnodušan.

Tokom 2023. godine objavila je dva albuma "Alfa" i "Omega", o čemu se dosta pisalo i pričalo, a radila je i druge stvari zbog kojih je bila u centru pažnje. Ona će za Novu godinu pevati u klubu "Hajd" u Budvi, a za reprizu je u hotelu Hajat u Beogradu. U intervjuu za Kurir sumirala je utiske o proteklom periodu i pričala o svojim planovima.

Kurir ove godine slavi 20 godina postojanja. Imali smo razne faze. Kako sada gledaš na našu saradnju?

- Neverovatno. 20 godina. S Kurirom je bilo od ljubavi do mržnje. Srećom, bilo je više ljubavi. Kurir je definitivno institucija. Jedan dnevni list koji prelazi sve okvire, i kada nisi dobar s Kurirom, onda ti nije dobro. S druge strane, kad nisam bila s Kurirom u dobrim odnosima, nisam bila ni sa kim.

Šta se promenilo u 2023, pa kažeš da je završavaš bolje nego ranije?

- Osim što sam napunila 45 godina i čini mi se malo sam mudrija, povukla sam neke poteze koji su dobri i pametni za moju karijeru. Mediji kao sedma sila definitivno znače osobi koji se bavi javnim poslom i mogu samo da doprinesu. Nije dobro, a ni logično da budete u lošim odnosima s novinarima. Tako da sam sve razmirice i nesuglasice ostavila iza sebe. Velike zvezde moraju da imaju dobru komunikaciju s medijima.

Pominješ pokojnu majku Divnu često. Imaš li nekoga ko ti sada služi kao glas razuma?

- Moja tetka Danijela, Divnina rođena sestra. Ali više je ona kao moje dete, nego moja tetka. Ja je baš čuvam, a ona se stalno plaši da će se sa mnom nešto strašno desiti. Ali i ne krivim je, jer poslednjih 30 godina sa mnom je baš... Turbulentno! Ko ima tu pesmu? A da...

Kažeš 30 godina. Da li postoji neki momenat koji bi, da možeš, izbrisala?

- Trenuci u mom životu ili karijeri? Biraj, podjednako je zanimljivo. Ali ajde od karijere, mada kod mene je sve povezano. Imam tu moć i snagu i tu selektivnu amneziju, jer su mi se strašne stvari dešavale. Krenućemo unazad... Smrt majke, onda one slike koje su isplivale a da ja nisam znala, pa moje Ušće je bilo ubitačno stresno, kada se desila nepravda. A kada je reč o privatnom životu, to kod mene ide zajedno. Jedno vuče drugo.

Uvek si bila hrabra da kažeš ono što misliš. To je dosta uticalo na sve oko tebe, od početka pa sve do danas.

- Da, od početka. Ta moja čuvena izjava kod Minimaksa. Ali dešavalo se i da izmisle nešto ili nastave neku moju rečenicu, pa ja zovem i kažem: "Zašto to tako?" A oni mi kažu: "Ćuti, to je super, prodaje se ko ludo." I sećam se da se moja majka mnogo plašila mojih izjava. Njoj je cigareta ispadala iz ruke, ona je mislila: "To je to. Gotovo, nestajemo, završili smo." Sad je to smešno, tad je bilo stresno. Moja kuma je tada bila sa mnom u toj emisiji kad sam ja rekla čuvenu rečenicu: "Ko o čemu, kurva o poštenju", ni manje ni više nego Arkanu. I onda sam ja tražila kumu dok su bile reklame, a ona pobegla.

Da li ste se ti i Arkan nakon toga sreli?

- Da. Sreli smo se na dodeli Oskara popularnosti. Ali on nije prišao meni jer sam bila mala, nego Minimaksu. Arkan se odjednom stvorio i zalepio mu šamarčinu. Eto, to je tada bilo.

Da li misliš da postoje dobri ljudi u tvom poslu?

- Pa evo ja. Ja sam dobar čovek. Ja sam čovek koji nikog neće izdati, prodati. Ni kolegu, ni bilo koga drugog. Ako ne mogu da pomognem, sigurno se neću mešati u porodice i privatni život. Ali su mi mnogi zabili nož u leđa. Neću da ih imenujem. Ali evo, izgovoriću ime: Dara Bubamara. I onda će me ona vređati. Ja sam njoj samo dobro učinila, a ona vratila uvredama. Ali ne želim više negativan marketing.

Dupli album u ovoj godini...

- Ajde, ko je dao sve ono publici. Švorc sam, dinara nemam. Ali ne žalim, ja sam srećna zbog svega. Onakav album, spotovi, promocija, kostimi, to je ono što ja volim. Ali je neisplativo. Pola miliona košta jedan koncept koncerta, verovao ili ne. Morala bih svaki dan da radim po kafićima i kafanama da bih samo vratila sve što uložim. Ali stalno sam na nuli, presipam iz šupljeg u prazno i tako ukrug. Duško je milion puta rekao: "Kakva si ti to zvezda kad nemaš para? Ja nisam video tako veliku zvezda da nema para!"

Pomenula si i Duška.

- Duško striktno traži da ga ne pominjem u medijima i preti advokatom. Njegov advokat se i oglašava u Kuriru. Duško, ne pominjem te, niko me ništa za tebe nije pitao. Ne nerviraj se. Mi živimo zajedno, ali komuniciramo preko advokata. Zar to nije interesantno? To je moderan brak. Ne znam je l' to smešno ili tužno. Malo sam deformisana, jer već jako dugo živim tako. Drugi ljudi mi stalno govore da treba da rešim tu situaciju. Ne znam kako se ta situacija može rešiti. Kad sam pitala Duška: "A zašto da te ne pominjem? Još smo u braku, imamo dvoje dece", on mi je rekao da ne želi da ja koristim njegovo ime u svrhu marketinga.

Šta tvoje ćerke kažu za tebe i tvoj posao?

- Atina i Nika su oduševljene mamom i dive joj se. Lepo je to videti, da te tvoja dece gledaju s divljenjem. One kažu da sam ja superstar. One su mamine lepotice i dobrice. Potpuno su drugačije od mame. Nika voli da komunicira, a Atina je dosta povučena.

Zbog tebe su doživele i strašne uvrede na internetu.

- Ne mogu da ih zaštitim od bulinga na društvenim mrežama. One žele da ih imaju. Ja sam ih već ispisala iz jedne škole, pa ih upisala u drugu, kad je bilo ono 2019, one strašne slike. Deca su pokazivala Atini i Niki u školi one strašne slike. Nikad mi ni reč nisu rekle za to, nego sam čula iz mojih pouzdanih izvora. Takve su. One su pripremane za to od nule. Ta moja snaga im daje taj motiv.

Kakve želje imaš za sebe u 2024?

- Moram da krenem na tu turneju. Dolazim u situaciju da moje mlađe koleginice sad isto prave koncerte i rade po tim gradovima. Jedini problem je što je moje i njihovo ulaganje ekstremno različito. Njihovo ulaganje je malo, a moje strašno. A opet ne mogu da nemam koncerte: i zbog mojih fanova i karijere duge 30 godina, moja dva nova albuma i svih albuma i bezbroj hitova. Čitav region zaslužuje jednu dobru turneju. To mi je želja.

