"NAUČITE SE KULTURI!" Luna Đogani odbrusila Veri Matović na komentare o KILOGRAMIMA, njene reči su BRUTALNO oštre (FOTO)

Vera Matović smatra da nije uvredila Lunu Đogani kojoj je u emisiji na Pink televiziji rekla da treba da smrša nakon porođaja da bi bila tip-top najpre sebi, pa onda i svom suprugu Marku Miljkoviću.

- Luna ima još vremena da skine liniju... Ne sme to da radi sebi. Ima tu malo još da smrša... To kažem da je ne bi Marko ostavio! Pa, posle da peva: "Joj, Marko, Marko, sunce li ti žarko". Ne sme da se zapusti, ni slučajno! To svaki muškarac zna! Šta mi vi sad ovde pričate o braku, kad sam ja udata evo već 50 i kusur godina. Luna i Marko bi trebalo da se ugledaju na Veru Matović i Radomira Matovića, mog supruga! Takve stvari danas nećemo da doživimo, ne, ne - govorila je Vera u "Magazinu In", a potom je objasnila za Kurir.

- Poenta je da Lunu opšte nisam povredila. Želela sam da joj uputim savet, jer ako ne bude vodila računa o liniji, možda će pevati Marku sunce li ti žarko. U emisiji sam komentarisla globalno, nisu svi muškarci takvi, ima i onih kojima to ne smeta, ali u globalu većina je onih kojima smeta. Ona se sigurno nije naljutila na moj savet, već je to u medijima preuveličano da bi se komentarisalo. Nema šta ružno do mene ka Luni loše da se kaže, a ni napiše - objasnila je muzička zvezda za Kurir.

foto: Printscreen

Luna se sad ponovo oglasila na Instagram storiju.

- To sam danas ja, ali sutra može biti neka druga osetljiva porodilja i može dosta uticati na nju "takvo" jedno obraćanje - navela je Luna.

foto: Printscreen

- Naučite se kulturi, ćutite ako nemate šta pametno da kažete - pisalo je, između ostalog, u drugoj Luninoj objavi, koja se ticala gorepomenute situacije.

