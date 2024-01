"JA SAM DOMAĆIN, STRELJAM OČIMA!" Ovako se slavi Božić u domu Dragana Stojkovića Bosanca: Ona je OMILJEN GOST na svečanom ručku

Badnji dan i Božić imaju posebno mesto u domu Dragana Stojkovića Bosanca u kome vladaju radost i harmonija, a kompozitor je otkrio kako njegova porodica slavi veliki hrišćanski praznik.

-Kao i svaki naš pravoslavni praznik, zapalimo sveću, pomolimo se Bogu, a onda ide ono najvažnije, da se ne svađamo, priđemo trpezi. Svi zajedno doručkujemo i ručamo, lomimo pogaču, ko nađe dukat, on ga i vrati u kuću pod ubeđenjem da će zlato da mu se prostre pod nogama. Ma svi smo radosni i veseli- ispričao je Dragan koji priznaje da je supruga Dunja tog dana glavna u kući.

foto: Damir Dervišagić

-Ja sam domačin, sedim i streljam očima (smeh) i ukućani su zadovoljni kada se nasmejem. Šalim se malo! Dođu nam prijatelji i nekako se taj dan osećamo svečanije nego drugim nedeljama- priznao je Boske.

Običaji i tradicija se u domu Stojkovića oduvek poštuju, a omiljeni gost na svečanom ručku je naslednica Džidža.

foto: Printscreen/Instagram

-Obavezno je da se bude na ručku, Džidža uvek dođe jer taj momenat okupljanja je najbitniji. Svakako je najvažnije pomoliti se Bogu, ja verujem u Boga, ali je ručak vezan za tu molitvu. Ja sam gledao masu ljudi koji slave praznik u kafani, ne shvatajući gde se nalaze i zašto to rade jer im je potrebno pored grešnih pobuda ka novcu koji su zaradili na težak način, bitno još da i to pokažu! Umesto u prijatnosti svog doma da provedu takve dane, pa nisam ja to izmislio- rekao je Boske a potom šokirao pojedinim detaljima.

foto: Kurir tv

-Oni idu po kafanama, ja sam gledao smešnu situaciju, gledao sam čoveka, poznat je, ali ne bih sad imenovao, koji se peo uz roštilj, mislim ima nas raznih, ali ja sam ipak drugačiji i ponosan sam na to, kao i na moju porodicu- ispričao je Stojković.

Kurir.rs/Grand/Prenela: K.M.

Bonus video:

02:24 NE ESTRADI NE POSTOJI PRIJATELJSTVO! Bosanac otkrio bolnu istinu o kolegama, a onda potkačio neke članove ŽIRIJA ZVEZDA GRANDA