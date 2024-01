NEMANJA NIKOLIĆ BIO NA IVICI ŽIVOTA I SMRTI! Pevač doživeo INFARKT usred vožnje, skidali ga sa volana, pa poslali na REANIMACIJU

Nemanja Nikolić, folk pevač, proživeo je traumatično iskustvo dok je usred vožnje, doživeo infarkt za volanom automobila a porodica je da bi stvar bila još gora, bila u kolima.Pevač je ogolio dušu, pa priznao koje životne navike je morao da promeni, kako bi pouspešio svoj kvalitet života.

foto: Kurir Televizija

„Bio je januar, bilo je jako hladno, i od stana do igraonice gde je trebalo da idemo na rođendan ima možda nekih kilometar i bukvalno na nekih 200-300 metara od igraonice mi se to desilo. To je jedan neopisiv bol u predelu leđa, jednostavno neopisivo“, prisetio se pevač.

Nemanja je taj bol predstavio kao miks različitih senzacija – „peče, steže, štipa“ – sve u jednom. Bol je osećao u predelu leđa, kao da mu je neko, kako kaže, „zario nešto u leđa“:

foto: Kurir televizija

„To je bol koja traje možda nekih 10-15 sekundi. Ja sam ženu i decu dovezao tako i samo sam rekao da izađu iz automobila, oni su brzo izašli. Kad sam otvorio vrata, ispao sam iz auta. Bio sam mokar, kao da je neko kofu vode polio po meni. To se sve dešava vrlo brzo. Tada sam imao pritisak 230 sa 168. U tom trenutku mislio da se nešto ‘prespojilo’.“

Dodaje da nije bio svestan šta se zapravo dešava:

„Moja braća su odmah izašla iz igraonice i bili smo u bolnici za nekih 5-10 minuta. U bolnici su mi izmerili taj pritisak 230 sa 168, dali mi neke lekove ispod jezika. Na EKG-u se vidi da sam imao infarkt i to je to.“

foto: Kurir Televizija

Tom prilikom nije bilo nikakvih intervencija u hirurškoj sali. Lekari su mu rekli da je imao sreće, da ima sportsko srce, da je ostao ožiljak „od par milimetara” na srcu i da će morati da uzima terapiju do kraja života.

„I ja sam krenuo da pijem te lekove i onda nisam mogao da funkcionišem od tih lekova”, nastavlja Nemanja. „Uspavljivali su me, usporavali su me, tako da je čak i moja supruga pisala dečja imena na lekovima da bih ja to pio, zbog njih itd. Ali znate šta, ja sam se od tada dosta i promenio. Ja ne izlazim nigde, dosta sam na vodi – priroda može mnogo da pomogne čoveku, i psihički i zdravstveno.“

foto: Kurir Televizija

„Supruga se, naravno, upašila. Volimo se dosta puno, tako da... šta će ona bez mene“, našalio se i zaradio aplauz publike. „Malo je starija od mene, tako da moram da joj se nađem narednih 100 godina. Dobijao sam razne savete, da moram da promenim način ishrane, neke navike koje su ružne, da ostavim cigarete, da... Ja sam baš strastveni pušač“, priznaje, „uživam u cigareti i pušim dosta dugo. Nisam mogao da ostavim cigarete.“

I hrana je vid uživanja, kaže, dodajući da on voli masnu hranu, „ono najgore, što niko ne voli”.

„Jedan moj drug kaže da sam iznutricionista“, našalio se Nemanja i dodao da voli crevca na žaru, brizle i druge specijalitete. Uživa u njihovom ukusu i voli da ih priprema iako je svestan da to nije baš dobro.

foto: Kurir Televizija

„Onda srce jednostavno neće trpeti takvu ishranu, ali evo ja sam 'ajde da kažemo da sam možda jedno 10-15 odsto ublažio taj neki moj život posle toga.“

Prisećajući se šta ga je dovelo do infarkta, pričao je o načinu na koji je živeo pre toga.

„Ja sam kao mlad počeo da se bavim muzikom i kao mlad sam počeo sa tim boemskim životom – ne spavaš na vreme, jedeš sve što stigneš i u vreme kad treba da se spava. Bilo je tu i alkohola i cigareta, i svega, i verovatno je došlo do prezasićenja organizma. I jednostavno se desilo.“

foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li je probao da promeni ishranu ili bar da šeta, Nemanja je odgovorio da je aktivan, da su mu kardiolozi savetovali da se bavi sportom, da šeta, da promeni ishranu i ostavi cigarete.

„Aktivan sam u ribolovu, krećem se nisam statičan, ja varaličarim i pređem u toku dana par kilometara… Moja supruga kaže – koliko jedeš, trebalo bi da imaš 200 kilograma, a imam i dobar metabolizam. Ali naravno to ne moraju lekari da ti kažu: ishrana, izbaciš cigarete, alkohol, sve to u kombinaciji može da eksalira i da dođe do problema, ili srčanog ili moždanog (udara), ni jedan ni drugi ne valjaju.“

foto: Kurir Televizija

Pre infarkta Nemanja nije mislio, odnosno, kako kaže, nije bio svestan da možda ima problema sa visokim krvnim pritiskom:

„Možda je i postojao ali nisam obraćao pažnju na to. Znate kako, kad vozite automobil i ne menjate ulje upali se lampica i onda, ako nastavite da vozite auto će stati, kako kažu – 'zakucao je', tako da onda ide naravno generalna. Verovatno je bilo nekih upozorenja, ali kad ste mladi, mislite da to nije ništa. Ako te nešto žigne, zabole te grudi – nije to ništa, sve se može. Danas bolest bukvalno ne bira i može da se desi svakom, ali ja sam dobro prošao.“

Kurir.rs/Blic/preneo/N.K.

10:36 Nemanja Nikolić otkrio zbog koga je promenio žanr NISAM ZNAO NIJEDNU NARODNU PESMU, SEM NJEGOVIH 11