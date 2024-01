MILAN STANKOVIĆ NOĆ PROVEO U CRKVI, PA BOŽIĆ DOČEKAO ISPRED FRESKE! Pevač se oglasio i poslao SNAŽNU poruku svim VERNICIMA

Milan Stanković, oglasio se na svom Instagram nalogu i čestitao Božić, svim pravoslavnim hrišćanima, a evo gde je pevač dočekao praznik.

foto: Printscreen/Instagram

Pevač se poslednjih godina potpuno se okrenuo veri, pa se čak spekulisalo i da je planirao da sezamonaši i zauvek napusti estradu, se sada oglasio za najlepši i najradosniji hrišćanski praznik.

foto: Printscreen

Stanković je, kao i većina vernika Božić noćas dočekao u crkvi, odakle se i oglasio.

On je uslikao freske u crkvi u kojoj je na božićnoj ponoćnoj liturgiji dočekao najradosniji praznik i svojim pratiocima poželeo:

foto: Printscreen/Instagram

- Mir Božiji. Hristos se rodi - napisao je Milan.

Podsetimo, kako se spekulisalo Stanković s potpuno posvetio veri i Bogu i proteklog leta je trebalo da se zamonaši u jednom manastiru u Budvi, međutim do togaa nije došlo.

- Milan jeste boravio kod nas, ali nije imao te pretenzije da bude iskušenik. To je čitav proces. On je želeo da bude u manastiru u prostoru svetog meta, kao u duhovnoj banji. Tražio je sebe i svoje istinsko ja, ali nije imao monašku ambiciju. Ovaj manastir je njegovo duhovno mesto. On je u procesu nalaženja sebe i nalaženja Boga i najbolje mesto za to je manastir - rekao je sagovornik u julu ove godine sveštenik manastira u Budvi.

Kurir.rs/Telegraf/preneo/N.K.

