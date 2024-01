KARLEUŠINA ŠOK OBJAVA ZA BOŽIĆ: Ne verujem u Boga, videh mnogo ZLA u njegovo ime, verujem u ljude, ali ne u one koji se mole Bogu

Pop diva, Jelena Karleuša, jedna je od naših najkontroverznijih istaknutih umetnika.

Ona uvek govori šta misli i kako se oseća, te je tako na današnji dan pre deset godina objavila jednu od najšokantnijih njenih izjava.

Ateista sam. Ne verujem u Boga. Videh mnogo zla u njegovo ime. Verujem u ljude. Ali ne u one koji se mole Bogu, a onda čine loše uz osmeh. Čuvajte se takvih. Verujem u ljubav. Verujem u dobro. Mora pobediti. Mora. Ne delim ljude po veri, po nacionalnosti, boji kože, seksualnom opredeljenju, staležu. Postoji samo jedna vera-biti čovek. A kao čovek, ja ne čestitam verski praznik. Čestitam život. Čestitam svakom ko živi kao lav, ponosno, časno i vredno. I ko ostaje lav do kraja. Želim vam svima zdravlje, mir, ljubav i blagostanje. Borite se za to!

Tada je javnost reagovala podeljeno, ali je jasno da pevačica nije imala nameru da bilo koga povredi.

