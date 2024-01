"NIJE LAKO BITI SA PEVAČICOM" Slavica Ćukteraš o zajedničkom životu sa novim dečkom, evo da li će stati ponovo na LUDI KAMEN

Iako je nakon razvoda od bivšeg supruga Vladimira Avramova odlučila da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, pevačica Slavica Ćukteraš je priznala da je posle dužeg vremena ponovo srećna i zaljubljena. Njen novi dečko je novosadski di-džej Vladimir Aćić s kojim je ove godine provela prvi Božić, a sada je otkrila čime ju je osvojio.

"Osim što je duhovit, neposredan i iskren, od prvog dana mi je pokazao da može u svemu da se nosi sa mnom i da bude velika podrška. Znači i to što je i on u muzičkom poslu, pa se razumemo i znamo šta sve to nosi. Ja sam osoba koja, ako oseti poštovanje i ljubav, ne samo od partnera, već i od prijatelja, saradnika, uzvraćam duplo više. Naravno da ima i situacija kada bude problema, nekih ne tako divnih situacija, ali sve se brzo reši kada su ljudi normalni i znaju šta imaju pored sebe", rekla je pevačica koja je sa Vladimirom započela zajednički život.

"Da, počeli smo da živimo zajedno, tako da on, moja ćerka i ja sada činimo jednu lepu zajednicu. Njemu, iako to verovatno ne bi priznao, nije uvek lako sa pevačicom", poručila je ona i otkrila da li je svadba na pomolu:

"Ne bežim od toga, ali i ne jurim za tim. Jednom sam bila u braku i posle toga shvatila da taj papir ne znači ništa, osim, eto, da se reše te neke pravne stvari. Nije da planiramo venčanje, ali ako se bude desilo, verujem da će se to saznati. Svakako bi to bilo nešto intimno i samo za nas, kao što je i inače u mom životu kada su takve, privatne, stvari u pitanju".

Ono o čemu se pričalo prošle godine jeste i neprijatna situacija koju si imala sa bivšim suprugom, ali ona ne želi da govori o tom.

- "Ne bih pričala o tome. Nisam ništa iznosila do sada, pa bih tako i da ostane, pre svega zbog moje ćerke".

Slavica je počela i ponovo da radi na muzičkoj karijeri, a sve je iznenadila i kada je obrisala sve objave na svom nalogu na Instagramu.

- "Rešila sam da se zaista ozbiljno posvetim novim pesmama, da biram šta je ono što ću plasirati i na koji način. Moja publika voli pesme koje sam snimila pre 15 i više godina, a kako se vremena menjaju, moramo se menjati i mi. Ja dajem sve od sebe da pružim nešto novo i sveže, a da ostanem ona prepoznatljiva ja. Što se tiče Instagrama, videćete uskoro zašto je to tako kako je", bila je tajanstvena, a onda je otkrila i šta želi da joj naredna godina donese:

"Želim što više ljubavi, smeha, rada, dobrih pesama, momenata gde ću sebe i sve oko sebe učiniti ponosnom. Nekad nije lako da sve ide onako kako smo zamislili, ali je bitno da ne želim nijednog trenutka da posustanem".

