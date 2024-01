"OČEKUJEM DOBRU FREKVENCIJU SA NEBOM" Lena Kovačević podelila šta želi u 2024. godini, a evo čemu se NAJVIŠE RADUJE

Pevačica, Lena Kovačević, već duže vreme je van estradce scene, a sada je odlučila da otvori dušu i progovori raznim detaljim iz svog života.

Šta očekujete od 2024. godine?

-Upravo to, da budemo u dobroj frekvenciji sa nebom, sa sobom i našom okolinom i da budemo kreativni, da pišemo novu muziku, tome se posebno radujem! Naravno radujem se i koncertima koji me uvek leče, druženje sa publikom me raduje, posebno sada koncerti koji nas čekaju.

Planirate li da ponovo nešto zajedno uradite sa tatom (Dušan Kovačević prim. aut.), kao što je to bio slučaj na filmu “Nije loše biti čovek”?

- Volela bih da za neke predstave o kojima pričamo možda uradim neku pesmu ili deo muzike. Primenjena muzika je tako fantastičan prostor muzike u kom bih volela da se u budućnosti i više oprobam.

