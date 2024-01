MAJA MARINKOVIĆ JE TADA BILA NAJVIŠE PONIŽENA! "Prenela si mi bakteriju intimnim odnosom"

Maja Marinković i ove sezone je učesnica rijalitija "Zadruga". Maja je u pomenutom šou programu imala nekoliko ljubavi, a sama je rekla da joj je jedna od najvećih bio Filip Car.

Maja je sa Filipom imala turbulentan odnos. Padale su teške reči, a onda bi i nakon toga završili zajedno u krevetu.

Ipak na kraju Filip Car odabrao je za sebe Aleksandru Nikolić sa kojom sada čeka ćerku.

Jedna od najbrutalnijih svađi, koja i dana danas kruži društvenim mrežama bila je između Maje i Filipa, kada je Car optužio Marinkovićku da mu je prenela bakteriju polnim putem.

Maja je tada pokušala da demantuje njegove tvrdnje, tako što je rekla da joj je samo bio pao imunitet.

- Nema srednju školu, nema vozačku dozvolu. Ovaj nema ništa - govorila je u svađi Maja Caru.

- Nemam to ništa, ali sam imao polnu bakteriju od nje koju sam jedva izlečio. E to imam. To da okačim kao orden - vikao je Filip.

- To nije istina. Ja sam imala pad imuniteta. Tri dana problem - branila se Maja.

- Hvala bogu da sam polnu bakteriju izlečio antibioticima, kremama i čajevima. Ali od vojske i od svega imam bakteriju Maje Marinković - nastavljao je Car.

- Ti se služiš lažima - nije odustajala Maja.

