MIRA OGORČENA JER JE CECA OBRADILA NJIHOV DUET SA BEROVIĆKOM! Uzvratila udarac, Futa tvrdi: Ja sam autor pesme i NE VIDIM PROBLEM!

Mira Škorić žestoko je zamerila svojoj bivšoj drugarici Svetlani Ceci Ražnatović jer je bez njenog znanja, zajedno sa Majom Berović, obradila i prepevala njihovu duetsku pesmu "Ne računaj na mene", koju su njih dve snimile 1994. godine.

Iako one već duži niz godina nisu u dobrim odnosima, te su prekinule svaku komunikaciju, i pored toga što su nekad bile nerazdvojne, o razlozima svađe između njih dve nikada nisu htele da pričaju u medijima. Ipak, novi Cecin potez razbesneo je Škorićevu.

Kako saznajemo, pored Ražnatovićeve, Mira je zamerila i autoru pesme Aleksandru Raduloviću Futi. Iako ona zna da Futa poseduje sva autorska prava na ovu pesmu, koja se našla na tadašnjem Cecinom albumu "Ja još spavam u tvojoj majici", njoj je jako zasmetalo, što kompozitor nije našao za shodno da je pozove i da je obavesti da se radi obrada ove pesme, kao i to da će u novoj verziji njene delove otpevati Maja Berović, s kojom je Ražnatovićeva trenutno u vrlo bliskim odnosima. Škorićeva smatra da je to bio najosnovniji red s obzirom na njihovu prethodnu dugogodišnju saradnju, koja je iznedrila veliki broj hitova.

Inače, obrada ove pesme, nakon što se pojavila na Jutjubu i striming platformama, izazvala je opšte oduševljenje među starijom, ali i onom mlađom publikom, koja je ovaj hit mogla da čuje u novom ruhu.

Mira se, pošto je objavljena nova verzija dueta, nije oglašavala. Ipak, samo osam dana nakon što se njena stara-nova pesma pojavila u javnosti, ona je uzvratila udarac i na svom Jutjub kanalu objavila ovu pesmu u lajv izvođenju, i to s koncerta koji je pre nekoliko godina održala u prepunom Sava centru. Celu pesmu na ovom snimku Mira peva sama, a snimak je za jedan dan imao oko 4.000 pregleda.

Fanovi ovih pevačica nisu ostali nemi, pa se na Jutjubu i društvenim mrežama prepucavaju ko je u pravu, a ko nije i da li bolje zvuči originalna verzija ili obrada.

Mira nam se nije javljala na pozive, dok su nam iz Cecine PR službe rekli da nemaju komentar.

Pozvali smo i Futu, koji nam je, iznenađen, poručio sledeće:

- Sa Cecom imam dogovor da radimo obrade starih pesama, bez obzira na to ko ih je pevao ranije. Ne mogu da kažem koliko će pesama biti, ali je dvocifreni broj u pitanju. Svi rade to, pevaju se i stari i novi hitovi. Pevaju ih i novi pevači i oni koji su duže na sceni, ali Ceca dosad to nije radila. Ovo je tek početak priče - rekao nam je Radulović, a onda se dotakao i Škorićeve:

- Ne pratim to ko se naljutio, a ko nije. Verujem da je tu pesmu obradilo mnogo pevača i stvarno ne vidim razlog zašto bi se neko ljutio. To je snimano pre 30 godina, ako me razumete. Zadovoljan sam kako je ispalo, bez obzira na to ko šta peva, da li su novi pevači ili nisu. Po zakonu, svako ima pravo da obrađuje tuđu pesmu uz dozvolu autora. Autor pesme "Ne računaj na mene" sam ja i stvarno ne vidim problem zbog čega bi se neko ljutio - završio je proslavljeni kompozitor.

Podsetimo, Maja je nedavno za medije ispričala kako je došlo do toga da Ceca i ona snime legendarni duet.

- Kada sam planirala da radim svoj novogodišnji šou, prvo koga sam pozvala bila je Ceca. Nekako mi je sinulo da bi bilo dobro da otpevamo nešto zajedno. I pošto je ta pesma definitivno obeležila moju mladost i detinjstvo, dobila sam ideju da bi možda baš ta pesma bila dobra da je obnovimo i oživimo. Pitala sam je, ona je samo rekla: "Hoću". Zaista mi je pripala velika čast što sam upoznala Futu i što smo radili na ovoj pesmi. Nadmašio je sebe, to je onaj stari a novi Futa - rekla je Berovićeva.

JK podržala Miru Iako je nova verzija pesme "Ne računaj na mene" za kratko vreme privukla mnogo pažnje, ima i onih kojima se ovo ne dopada, a jedna od njih je bila i Jelena Karleuša, koja je bliska prijateljica sa Mirom Škorić. foto: Printscreen/Instagram - Ovu pesmu treba da peva samo ova zvezdetina i pevačina. Uopšte ovim nisam htela da objasnim koliko su one dve ispale jadne... Ne! Mir Božji! Ali, ajde, Nanogica to je standardica, okice vrlja od zla, ali ona druga sa Taško Načić facom?! Ona uopšte nije ispala jadna jer je za to potreban određen IQ... Tako da niko nije jadan - napisala je Jelena na storiju. foto: Printscreen

