Pevač Mikica Bojanić, sin Miloša Bojanića, gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakao svog detinjstva i njegovoj velikoj ljubavi prema muzici.

- Kada si dete iz porodice gde je otac tako velika zvezda i pevač, jednostavno od malih nogu muzika mi je bila ljubav. Nikada nisam gledao da imam neke ambicije i da ja kao postanem neka velika zvezda, da sad nešto sanjam o tome. I danas, danas mi to nije ambicija. Tada su nam dolazili su u kuću raznorazne zvezde, Brena, Sale, Ceca, Nade Topčagić, itd. Dolazili su u našu kuću dok sam bio dete. Meni je u krvi negde u ta muzika. Svirao sam kao mali bubnjeve i pevao, gledao sam samo da to radim. Nisam imao sad što moram da postignem. Time se i danas vodim, da uživam u tome što radim i da to prenesem na ljude - rekao je Bojanić.

03:04 NIŠTA VIŠE NIJE ISTO, NE MOGU VIŠE NI BATAK DA BACIM! Evo kako je Miloš Bojanić RAZBESNEO Brenu pre više od 20 godina

Potom se nadovezao na čuvena druženja njegovog oca Miloša Bojanića i ostalih estradnih zvezda u njihovoj kući u Baošićima.

- Kada je tata sagradio taj mini hotel u Baošićima. Sobe su bile top napucane. Dole je bio predviđen restoran, ali još nije bio završen. Pored je bila klupa i ispod nje je bio predviđen mermer, ali te godine se nije stiglo, pa je bila zemlja. Došla je cela ekipa kao svake godine, Brena, Sale, Sanja Đorđević i ostali. Ono je bilo domaćinski, svi su se oni družili iz ljubavi. Već sledeće godine tata je stavio mermer i sredio sve ostalo. Kada je došla Brena odma je rekla "meni više ovo nije to, to. Kada ne mogu više onaj batak da bacim dole" - rekao je Bojanić.

foto: Kurir televizija

- Uglavnom to je bilo jedno prelepo druženje, svi su tada dolazili u Baošiće. Ja sam tada imao oko 15 godina. Stvarno mogu ljudi da se pohvale da su se tako lepo družili i da su imali tako lepe odnose.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

01:42 PROVOCIRALA MA JE, ALI BIH OTIŠAO NA KAFU SA NJOM! Mikica Bojanić progovorio o Zorici Marković: Nije bitno koliko godina ima