VENČAO SAŠKU I ĐORĐA, A ONDA IM KRSTIO SINA! Evo ko je porodici ĐOKOVIĆ, priredio posebnu čast koja je poput FILMSKE priče (FOTO)

Saška Veselinov i Đorđe Đoković, nedavno su kristili svoje dete, a na svom Instagram profilu, porodica je otkrila zanimljivu priču koja je zaintrigirala mnoge, a reč je o kumu koji je ni manje ni više svešteno lice.

Saška i Đorđe Đoković nedavno su otpočeli život u Dubaiju gde će provesti sve praznike, a sada su otkrili kako im se dopada život tamo.

Sada je isplivala fotka koja je dala epilog priči o kumstvu i krštenju.

- Naša priča zapravo ide obrnutim redosledom...Prvo nas je Otac Miodrag venčao u Crkvi Sv. Marka 12.9.2022., zatim je na isti dan naredne godine krstio našeg Aleksandra. Prvo mi je mnogo pomogao u životu, baš onda kada mi je bilo najpotrebnije, zatim je našu ljubav krunisao...Pa bi se reklo da je taj čovek uradio sve što je mogao, ali je on na to prihvatio i da bude kum na krštenju našeg sina i time postane njegov duhovni vodja. U suštini, redosled nije ni bitan. I nije bitno ko je nekada bio u pravu. I ko još pobedjuje u medjuljudskim odnosima?! I šta nam to donosi na kraju dana? A meni je Bog dao mnogo...Nisam sigurna da sam bila potpuno spremna na sve odjednom.. Iako su to mahom bile pozitivne zivotne okolnosti, sa velikim dogadjajima dolazi i velika odgovornost...Jednom mi je čovek sa slike, Otac Miodrag, rekao nešto i to je počelo baš da mi odzvanja: "Lakše je kamili da prodje kroz iglene uši, nego bogatašu da udje u Carstvo Nebesko..." Uz tu rečenicu sam spoznala zbog čega sam se povukla, postala mnogo privatnija, ćutljivija osoba... Ja, koja sam uvek bila najglasnija gde god da se pojavim i takmičila se u svemu, jer sam obožavala pobede i da uvek budem u pravu. Da moja bude poslednja - napisala je Saška, te je dodala:

- Ta rečenica je samo formulisala stanje u kom sam se nalazila, te sam pronašla pravi opis sebe u sebi, i sebe u svojoj okolini... Kada samo vi pričate, ne možete da osetite druge u potpunosti. Intuicija slabi kada ne idete u pravom smeru. Nisam znala ko je dobar, ko ima skrivene namere, ko me iskreno voli, zato što su moje uši čule samo dobro poznati glas. Zato što sam birala da živim u svetu koji je poput bajke, gde su svi dobri, sve je dobro, sve što ja želim nekome- taj isto to želi i za mene.. Ako ja ne mogu da se družim sa nekim iz koristi, kako bi to neko drugi mogao...Mi jesmo svi jedno, ako je dobro meni- učiniću sve što mogu da bude dobro i tebi. Ali ako želimo nekome loše, i činimo sve da ga povredimo, niko tu ne izlazi kao pobednik. I svi smo onda loše. I taj što mrzi, i tom što prave smicalice, i Bogu što nam je dao svu slobodu, a mi je koristimo u pogrešne svrhe. Ljubav je jedini put koji je pravi i koji treba da sledimo. Verujte - dodala je Saška.

