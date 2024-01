PRODAVALA SAM KRPICE U PROLAZU KOD ZELENJAKA ZA DNEVNICU OD 800 DINARA! Najsurovija novinarka se rasplakala zbog OVOG pitanja!

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavio je sedmu epizodu podkasta u kom je novinarka Ljiljana Stanišić ogolila dušu i govorila o svom detinjstvu, odrastanju, porodici ali i prvim koracima u profesionalnoj karijeri.

Godinama za estradu predstavlja strah i trepet, ali i za mnoge političare kao i javne ličnosti koje su bile deo njenih priča. Stanišićka slovi od samog starta za novinara ekskluzivca, nekoga ko vidi i čuje sve što drugi ne uspevaju.

Za Kurir je otkrila mnoge anegdote sa najpoznatijim imenima domaćeg džet seta, moćnika i ljudima iz podezmlja sa kojima se susretala tokom dugogodišnjeg bavljenja svojim poslom.

Ljiljana je govorila o detinjstvu, odrastanju i želji da pomogne roditeljima u jednoj od najtežih porodičnih situacija.

- Raditi na ulici, raditi u restoranima brze hrane, prodavati krpice građanima... Sve je to častan posao. U tom trenutku bilo mi je jako teško jer se malo zarađuje. Radila sam u podzemnom prolazu na Zelenom vencu, radila sam sa ljudima koji su nosili one kartone. Prodavala sam benkice, garderobu, želela sam da pomognem svojim roditeljima i poboljšam budžet. Tata je radio kao mesar i poštar... Radio je dan i noć... Bila sam osmi razred, šta sam ja drugo kao devojčica mogla da radim, a želela sam da im pomognem. To je bilo vreme bombardovanja... - rekla je Ljiljana kroz suze i nastavila:

- U selu sam majkama drugarica prodavala kozmetiku, a kada sam dolazila u grad radila sam na ulici u podzemnom prolazu za jednog divnog i poštenog čoveka koji mi je tada mnogo pomogao. Dnevnica je bila 800 dinara, nije mnogo, ali sećam se da smo imali za džem, hleb, margarin i mleko. Nije svakoga dana bilo posla jer je bilo bombardovanje i molila sam Boga da me pozove. Nakon toga sam se zaposlila u restoranu brze hrane i radila i noćne smene koje su se plaćale ekstra. Nekada sam toliko bila umorna da sam se više krugova vozila autobusom jer sam zaspala. Uveče oko sedam završim školu pa onda idem u treću smenu koja je do četri ujutru, a škola počinje u osam. Nikada nisam zakasnila.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

