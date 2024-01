PEVAČ OTKRIO MASNE DETALJE GEJ AFERE SA KOLEGOM! Ljuba Perućica OGOLIO dušu, pa priznao u kakvim su odnosima

Ljuba Perućica, otvorio je dušu pa progovorio kako je upoznao svoju sadašnju surpugu Katarinu, pa se osvrnuo na navode o gej aferi, koja se godinama provlačila kao vrlo pikanta priča, a glavni akter bili su on i njegov kolega Milan Dinčić Dinča.

Pevač je oštro demantovao ove navode:

- Mislim da znam koji je to novinar napisao, ali neću da kažem da se ne ogrešim. Ja sam se ranije, pre nego što smo dobili porodice i decu, družio sam sa Dinčom, družili smo se, putovali, sednemo u auto, idemo i pičimo, provodili smo puno vremena zajedno. Nismo imali nikakvih problema, a onda se neko našao pametan i napisao kako smo nas dvojica gejevi. Taj novinar se čak meni i javio, ja sam ga pitao da li je pametan, pogotovo što smo nas dvojica imali devojke na sve strane. Taj novinar mi kaže, ‘ma šalimo se malo, svi znaju da je to zezanje’, ja sam mu rekao da mi se to ne sviđa ali to je povuklo i druge medije i kada pročitaš deset puta isti naslov onda su ljudi počeli da veruju. Žao mi je što nisam tu poruku skrinšotovao i okačio negde i napisao – evo novinar se šalio. Nikada nisam želeo da tužim nikoga, uvek sam pravedno gledao na stvari, to je tako ispalo i to mi se nije svidelo. Posle su ljudi prestali da pišu to, jasno je da što je grđe to se više prodaje i više se čita - ispričao je Ljuba u jednoj emisiji.

Ljuba je otkrio i kako je upoznao svoju suprugu:

- Upoznali smo se na televiziji, ja se toga i ne sećam, ali smo se zvanično upoznali kada me je zamolila da me snimi za emisiju ‘Paparazzo’, ona je vodila i uređivala tu emisiju. Rekao sam ‘okej, usluga za uslugu, tebi treba materijal za emisiju, a ti meni daš broj telefona’ i ona nije pristala ali igrom slučaja, Jelena, Dinčina sadašnja žena je radila sa njom na televiziji. Jeleni je trebala neka informacija o Dinči, pa je ona zamolila Katarinu da pita mene, a Kaća nije hteo da je ne bih smarao. Jelenu je interesovalo do kada ćemo Dinča i ja da budemo na zimovanju. Počeli smo da se dopisujemo, otišli smo na kafu i evo sada imamo sina.

