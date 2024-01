SNIMILA JE VANVREMENSKI HIT SA NJIM! Mina Kostić sa knedlom u grlu progovorila o NEPREŽALJENOM velikanu, pa otkrila DETALJE

Ognjen Amidžić je u Amidži šouu ugostio glumce iz filma "Nedelja" koji je posvećen legendarnom Džeju Ramadanosku.

Pevačica Mina Kostić, govorila je o prijateljstvu i saradnji sa Ramadonskim.

Gosti su bili Husa Beet Street, koji u filmu igra upravo Džeja, Maša Đorđević koja igra Ninu sa Dorćola, Antonije Skarpa koji igra Džejevog prijatelja i Zlatana Vidovića koji igra Aleksandra Radulovića Futu, a pored njih su tu bili Mina Kostić, Acko Nezirović, Džejevi prijatelji.

- Ja igram Džeja, ali nisam ga upoznao nikada i veoma mi je krivo što nisam, i hvala svima što su mi dali tu ulogu - rekao je Husa.

- Meni je bila čast, znala sam ga, zajedno smo radili. Mnogo sam naučila od njega, uvek je u mom srcu. On je bio jedini! Imala sam tu čast da snimim pesmu sa njim. On je ljudina! Uradiću spot, ja sam predložila to Marini, imala sam tu želju da snimim sa Džejem. Čula sam Džejev glas i moj! Zvala sam Marinu, rekla mi je da je to veliki hit, posle su napisali, to je stvarno mega hit - rekla je Mina.

