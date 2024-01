INDIRA RADIĆ PROGOVORILA O PESMI ZBOG KOJE JE NASTAO HAOS: Evo zašto je promenila naziv numere: Susretala sam se sa...

Indira Radić jedna je od najslušanijih muzičkih zvezda na Balkanu. Može da se pohvali desetinama hitova, velikim koncertima i popularnošću koja ne jenjava decenijama.

Popularna folkerka rođena je od oca Živka i majke Rose, u malom mestu u blizini Doboja u Bosni i Hercegovini, a 2004. i 2005. godine, zahvaljujući hitu "Lopov" i albumu "Zmaj". bila je najtiražnija muzička zvezda u Srbiji.

- Otac, koji je bio zakleti komunista do smrti, dao mi je ime Indira u čast indijske premijerke Indire Gandi, čijim je političkim angažmanom bio fasciniran. To je bilo u vreme velike i lepe Juge, kada se nije gledalo ko je koje nacionalnosti, veroispovesti. Bili smo svi veoma složni, a roditelji su me još tada naučili tradicionalnim vrednostima života: poštuj svakoga da bi bio i sam poštovan - istakla je pevačica.

- Zbog imena Indira često sam se susretala s neprijatnim verskim i šovinističkim opaskama. Stoga su moji saradnici imali želju da pesmom kažu ko sam! Poenta numere nije deo "Srpkinja je mene majka rodila", već "Sve da volim ona me učila". Iako sam po nacionalnosti Srpkinja, ujedno sam i neko ko je odrastao u Bosni. Bila sam okružena muslimanima, katolicima i pravoslavcima. Naučena sam da ljude ne delim prema nacionalnosti - zaključila je Indira Radić.

