"PROLAZILA SAM KROZ FAZU..." Učesnica Elite otkrila nove detalje LJUBAVNE AFERE sa Peđom Medenicom: Upoznala sam njegovu suprugu!

Aktuelna učesnica "Elite", Jovani Cvijanović, nedavno je sve šokirala kada je otkrila da je bila u pararelnoj vezi sa Peđom Medenicom.

Sada je otkrila nove detalje navodne avanture sa pevačem.

- Peđa i ja smo prijatelji, znamo se šest godina, on je pevao kod mog strica u klubu u Tršiću, on i ja se poštujemo i družimo. On je sa suprugom 17 godina i svi znaju da je on porodičan čovek i nije u fazonu da bude u vezi sa strane. Ja sam prolazila kroz fazu nakon raskida od tri i po godine, a Peđa i ja smo se družili dve godine tada, on je bio tu za mene. Upoznala sam njegovu suprugu, ne družim se sa njom, ali sa njim se družim. VIdimo se popričamo i pomogao mi je mnogo. Ja mnogo volim njegovu pesmu "Dođeš mi u san" - rekla je Jovana, pa se osvrnula na emotivni status:

- Najbolja sam sama i to mi je cilj. Ja sam uvek okružena dragim ljudima. Moram da kažem da sam se ugojila i hvala ti za ono što si rekla da dobro izgledam - završila je Jovana svoje izlaganje.

Podsetimo, Jovana je ranije priznala da je bila u ljubavnoj vezi sa MC Stojanom, a tada je iznela brojne optužbe na njegov račun. Međutim, nešto kasnije reper se oglasio i demantovao navode.

Kurir.rs

