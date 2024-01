"TERORIŠEŠ ME DOK NE IZLUDIM" Reper i Miona u nikad OZBILJNIJEM okršaju, Ša pao MRAK na oči, a ona mu poručila: Treba da se LEČIŠ

Nenad Aleksić, poznatiji kao Ša, reper i učesnik rijaliti programa "Elita", ponovo se našao u žestokom klinču sa svojom devojkom Mionom Jovanović, a ovog puta svađa dobija epilog.

foto: Printscreen YouTube

- Svako slovo mi zameraš, d**aš me ceo dan , šta šta mi je, terorišeš me po ceo dan i sad si kao opušten, nadam se da se vidi šta mi radiš. Nikad mi niko nije rekao da mi je stalo do rijalitija, s**eš mi na svaku izjavu, uporno tražim pažnju i ljubav, zagrljaj a ti me maltretiraš. Na svaka četiri dana me maltretiraš i uništavaš me, nemoj da glumiš sada. Ja sam ti samo rekao da ne oblačiš kratak šorc jer to ni jedna devojka ne radi, cela b**a mi ispadne - rekao je Ša

- Šta jel treba sad oboje da vičemo i da se svađamo, jel sam te ja upropastila, što si toliko is***eo da praviš haos. Sa kim si mi rekao da se gledam sinoć, to su isto ljubomorne scene? TI imaš neke probleme u glavi, sve mi zameraš redom. Smrade rekao si da ti je bivša devojka u pravu, podržavaš Taru, završili smo sa razgovorom, ispao si seljak - rekla je Miona

foto: Printscreen YouTube

Kurir.rs/Pink/Preneo/N.K.

