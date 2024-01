KUPILA KOLA OD 80.000 €, A STAN PLAĆA 600 € MESEČNO! Zavirite u oazu mira Dalile Dragojević, a evo zašta joj služi SPAVAĆA SOBA

Dalila Dragojević, koja je trenutno na odmoru sa dečkom u Americi, odakle je najavila da bi mogla i da se uda za njega, nedavno se uselila stan na Mirjevu u prestonici, koji je sredila po svom ukusu, a plaća ga 600 evra mesečno.

- Ovo je moja oazara mira. Moram da priznam da mi retko ko kroči u stan, sa društvom se obično viđam po restoranima. Volim da mi je toplo, ušuškano. Često mi se desi da zaspim u dnevnom boravku kad nešto radim ili imam uživo prenos na TikToku. Retko kada spavam u sobi, skoro mi ne služi ni za šta - ističe Dalila.

Dalila napominje kako joj se probudio majčinski instikt.

- Volela bih da dobijem svoje dete. Daće Bog. Bitno mi je da budem posvećena tom detetu, da idem sa njim do vrtića, do škole... Uvek sam ja imala majčinski instikt. Uvek sam maštala o tome. Možda sam ljudima delovala drugačije, ali sam imala želju za roditeljstvom. Bila sam trudna i desilo se to da sam nažalost izugbila plod. Volela bih da radim na tome, naravno, kada adekvatna osoba bude za to - poručuje Dalila.

- Trenutno sam srećna i ispunjena. Postoji muškarac u mom životu. To nije osoba koja želi da se plasira u medijima i ja sam se povukla iz toga. Živimo normalan život. Meni je beba svakako želja, bila to 2023. ili 2024. godina. Kad god bude došla, dobro došla - zaključuje Dragojevićka.

- Znam da spremim mnogobrojna jela. Dobra sam u kuhinji. Spremala sam raznovrsna jela i dok sam bila u braku sa Dejanom. S obzirom na to da smo živeli u Gornjem Šepku, ubijala sam vreme tako što sam stalno gledala određene recepte za kuvanje. I tako, jedno po jedno jelo i spremim. Moram da istaknem da jedino ne znam da napravim pitu i znam da zbog toga treba da me bude sramota. Bosanka koja ne zna da pravi pitu. Naravno, sa kupovnim korama znam da napravim, ali kad treba sama da razvijen pitu, uvek mi puca po krajevima. Sada uglavnom spremam neka osnovna jela, poput prženih jaja, testenine... Sve što mogu na brzinu da pripremim. A i za koga da pravim kada živim sama?

Dragojevićeva napominje kako društvo kod nje dolazi u stan samo kad je potrebno da joj se žale.

- Čim mi se neko najavi od društva, znam da ima neki životni problem. Moj stan je kao na ispovesti kod psihijatra. Sve je belo, zamračeni prozori... Uvek dođu nasmejani, a onda posle nekoliko minuta mi se izjadaju, krenu da plaču, ne bude mi svejedno. A onda šta ću i ja? Krenem zajedno sa njima, zagrlimo se, pa kukamo i plačemo u isto vreme - ispričala je Dalila.

Dalila je kupila i autimobil koji je platila 80.000 evra.

