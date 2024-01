"ONA JE ZNALA DA ĆE TO DA SE DESI!" Perućica otkrio šta se dešavalo dok je bio u vezi sa Prijom: Mi smo o tome pričali...

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus su u skladnom braku, a nedavno su postali roditelji dečaka.

Međutim, pre Katarine, a nakon takmičenja „Zvezde Granda“, Ljuba je bio u emotivnoj vezi sa Aleksandrom Prijović.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Bilo je dosta Grandovih parova tada, mi smo bili dve godine zajedno. Bilo je to ljudima interesantno, dok je trajalo-trajalo je, kad više nije prekinuli smo i to je to. Bilo je veza i pre i posle nje - rekao je Perućica.

Ljuba je prokomentarisao odnos sa Aleksandrom Prijović, te se osvrnuo na njene poslovne ambicije, pa istakao da je mogao da nasluti ovakav njen uspeh.

- Mi smo o tome pričali dok smo bili zajedno, ona je još tada znala da će to da se desi, ne samo ona, pored nje sam i ja znao i imao jak osećaj da će tako da bude. Prvo, ona peva nestvarno dobro, to je talenat sa kojim se rodiš. Ona je tako pevala i sa 7 godina, i sa 13 godina. Na drugom mestu su pesme koje izabereš i kako ih doneseš. A možda je ispred toga sreća, sreća bitan faktor u svemu tome. Kad se kockice poklope, to ide - istakao je Ljuba u emisiji "Ispovest".

foto: Dragana Udovičić, Ana Paunković

Podsetimo, Ljuba je nedavno progovorio o borbi za potomstvo.

Naime, njegova izabranica je operisala benigni tumor pre trudnoće, ali drami tu nije bio kraj.

Kurir.rs/Nova/Prenela: K.M.

Bonus video:

00:56 Ljuba Perućica plače kao kiša u autu